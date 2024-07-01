الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأنبا بضابا يترأس سيامة 4 دياكونيين جدد بنجع حمادي

الانبا بضابا
الانبا بضابا

صلى نيافة الأنبا بضابا أسقف إيبارشية نجع حمادي،، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بنجع حمادي، وعقب صلاة الصلح سام نيافته أربعة من الشمامسة في درجة دياكون (شماس كامل)، وذلك للخدمة بالكنيسة ذاتها، وهم الخادم جرجس شهيد باسم الدياكون عازر  الخادم عادل شفيق باسم الدياكون بولس الخادم بضابا برسوم باسم الدياكون بضابا الخادم ثروت باسم الدياكون أرساني.

شارك في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة، وأعداد كبيرة من شعب الكنيسة.

وكانت قد نظمت خدمة الشباب بإيبارشية نجع حمادي، مؤتمرًا لخدام الشباب بكنائس الإيبارشية، تحت عنوان "لمن أنت"، يومي الخميس والجمعة الماضيين، في كنيسة القديس الأنبا بولا بقرية بهجورة التابعة للإيبارشية، بحضور الأنبا بضابا أسقف نجع حمادي.

ويعد هذا المؤتمر هو الأول من نوعه، الذي يضم خدمة الشباب بكل فروعها، منذ تأسيسها على يد مثلث الرحمات المتنيح الأنبا كيرلس أسقف الإيبارشية السابق، في صيف عام ١٩٨٦.

وكما أجرى مناقشة مفتوحة مع الشباب، أجاب خلالها على جميع أسئلتهم حول الخدمة.

واشتمل المؤتمر على عددًا من الفقرات من تحضير خدام خدمة الشباب، واختتم بتوزيع الهدايا التذكارية لجميع الحاضرين.

من هو الأنبا بضابا أسقف إيبارشية نجع حمادي وتوابعها؟

  • الراهب القمص أنسطاسي السرياني، وهو له في الرهبنة أكثر من عشرين سنة، ويحمل درجة الهندسة وخدم في القوات المسلحة "ملازم احتياط".
  • عمل في أماكن متعددة على مستوى الجمهورية، وفي الدير صار مسئولًا عن بعض الأعمال الهندسية، وخدم الطلبة المغتربين في "العزباوية" التابعة لدير السريان، ودرس في إكليريكية البلينا ووصل للعام الأخير.
  • ولم يكمل لظروف خاصة، وهو يمت بصلة قرابة للمتنيح الأنبا ياكوبوس أسقف الزقازيق (السابق)، وسيكون أسقفًا لإيبارشية نجع حمادي وكل توابعها، وسيحمل اسم الأنبا بضابا.
  • وعن إيبارشية نجع حمادي قال قداسة البابا وقت رسامة الأنبا بضابا في مارس الماضي: "المتنيح الأنبا كيرلس خدم إيبارشية نجع حمادي لعشرات السنوات، وفي السنوات الماضية كانت ظروفه الصحية غير مواتية، لذا أرسلنا لجنة من الأحبار الأجلاء نيافة الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، ونيافة الأنبا يوآنس أسقف أسيوط، ونيافة الأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق، وأداروا هذه الإيبارشية إدارة جيدة، ووضعوا بعض النظم، وهي إيبارشية كبيرة تحتاج إلى خدمة وتعمير".
  • وأضاف قداسته: "أنا أعلم أن إيبارشية نجع حمادي إيبارشية مباركة ومحبة للمسيح، وبعد نياحة الأنبا كيرلس ثم رعاية الأحبار الأجلاء، يعطيهم الله هذا الأسقف الجديد لكيما يدبر شئونها وأرجو منكم أن تتعاونوا معه".

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الانبا بضابا أسقف إيبارشية نجع حمادي بكنيسة السيدة العذراء بنجع حمادي الخادم جرجس شهيد الآباء كهنة

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