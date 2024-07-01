كشف ديديه ديشامب، المدير الفني لفرنسا عن تشكيل منتخب بلاده لمواجهة بلجيكا، في قمة منافسات دور الـ16 لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

موعد مباراة فرنسا ضد بلجيكا في يورو 2024 والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة فرنسا ضد بلجيكا في يورو 2024، فتُقام في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب مدينة دوسلدورف الألمانية.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports MAX 1، 2.

تشكيل فرنسا أمام بلجيكا في يورو 2024

أما عن تشكيل فرنسا أمام بلجيكا في يورو 2024، فشهد تواجد كيليان مبابي أساسيًا.

وجاء تشكيل فرنسا أمام بلجيكا في يورو 2024 كالآتي:

في حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: جوليس كوندي - دايوت أوباميكانو - ويليام ساليبا - ثيو هيرنانديز

خط الوسط:أوريلين تشواميني - نجولو كانتي -- أدريان رابيو

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - كيليان مبابي - ماركوس تورام

ويواجه الفائز من تلك المباراة، المنتصر من المباراة التي ستجمع البرتغال بـ سلوفينيا، مساء اليوم.