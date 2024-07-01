الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تفاصيل مواعيد عرض «سوفتكس» بمهرجان كارلوفي فاري السينمائي  

جريدة الدستور

يشهد فيلم سوفتكس للمخرج نواز ديشه عرضه العالمي الأول بالدورة الثامنة والخمسين من مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي بالتشيك حيث ينافس على الجائزة الكبري بمسابقة Crystal Globe ويحظى بأربعة عروض متتالية. 

ويعد مهرجان كارلوفي فاري من أقدم المهرجانات في العالم وأصبح الحدث السينمائي الرائد في وسط وشرق أوروبا ويمتد من 28 يونيو إلى 6 يوليو.
مواعيد العرض:

●      الاثنين 1 يوليو الساعة 8 مساءً بالقاعة الكبرى

●      الثلاثاء 2 يلوليو الساعة 1 ظهرًا بقاعة Pupp

●      الأربعاء3 يوليو الساعة 7 مساءً بقاعة لازني الثالث

●      الخميس 4 يوليو الساعة 4 عصرًا بقاعة المؤتمرات

من إخراج وتصوير نواز ديشه، الذي كتبه بالشراكة مع باباك جلالي، يدور الفيلم حول المراهق الفلسطيني السوري ناصر الذي يعيش مع شقيقه الأكبر ياسين في مخيم للاجئين باليونان، في انتظار قرار بشأن طلب اللجوء الخاص بهما. ولتمضية الوقت بين المقابلات مع مكتب الهجرة، يصوّر ناصر وأصدقاؤه مشاهد ساخرة ويقومون بالتحضيرات لفيلم رعب عن الزومبي. لكن تصاعد التوتر داخل المخيم يدفع ناصر، الذي يشعر بأنه محاصر في هذه المنطقة المحظورة، إلى عالم آخر.

الفيلم بطولة عبدالرحمن دياب وأسامة الحفيري وجلال البارودي، حازم صالح، أمل عمران، ولجين مصطفى، وشارك ديشه في المونتاج مع فيليبي غيريرو وفي تأليف الموسيقى مع توماس موكيد بلوم. 

نواز ديشه مخرج ومدير تصوير ومؤلف موسيقي. قام بتأليف الموسيقى التصويرية لفيلم Frontier Blues لباباك جلالي، وكان المصور السينمائي لفيلم Radio Dreams الفائز بجائزة النمر الجائزة الكبري لمهرجان روتردام السينمائي. فاز فيلمه الطويل الأول White Shadow بجائزة أسد المستقبل في مهرجان فينيسيا السينمائي وتم عرضه في مهرجان صندانس السينمائي. بالإضافة إلى عمله الفني، عمل كمتطوع في مهمات الإنقاذ البحري وفي مخيمات اللاجئين.

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