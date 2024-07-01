الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حقيقة تخفيف أحمال الكهرباء بخطوط المترو الثلاثة.. "القومية للأنفاق" تكشف

الهيئة القومية للأنفاق
الهيئة القومية للأنفاق

نفت الهيئة القومية للأنفاق ما تردد حول تخفيف الأحمال الكهربائية بخطوط المترو الثلاثة من خلال سحب جميع القطارات المكيفة، وتخفيض الإنارة وتوقف السلالم المتحركة والمصاعد الكهربائية، وأكدت الهيئة في بيان لها، أن جميع مرافق المترو تعمل بشكل طبيعي دون توقف أو أعطال.

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فى سياق متصل، أوضحت الهيئة أنه أثناء درجات الحرارة المرتفعة فقط، يتم تخفيض سرعة القطارات من 80 كم فى الساعة إلى 60 كم فى الساعة، وذلك بالمحطات السطحية فقط على أن تعود السرعة إلى طبيعتها بالمحطات النفقية.

وتهيب الهيئة القومية للأنفاق بجميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة عند نشر أي أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوي والهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا.

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عدم صحة ما تم نشره الهيئة في بيانها الهيئة القومية للأنفاق وزارة النقل وزير النقل

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