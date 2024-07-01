الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير عسكرى: انقسام سياسى واضح فى لبنان حول فكرة المقاومة

لبنان
لبنان

قال عمر معربوني، خبير عسكري واستراتيجي، إن هناك انقساما سياسيا واضحا في لبنان، حيث هناك انقسام حول مسألة المقاومة ومدى قدراتها على الاستمرار والصمود، وهذه الانقسامات متواجدة منذ الثمانينيات.

المناوشات الصهيونية على لبنان 

أكد عمر معربوني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف النهار"، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن ظروف لبنان الحالية لا تتيح للشعب الخروج من أزمة الانقسامات داخل المقاومة.

الأزمة الاقتصادية اللبنانية 

وأشار إلى أن لبنان يعيش حالة اقتصادية صعبة للغاية، وسبب هذا التدهور الاقتصادي ليست المقاومة وإنما سوء الإدارة السياسية.

وتابع: "هناك خياران الآن في لبنان وهي إما الاستسلام للعدو الصهيوني أو الاستمرار قدر المستطاع في التصدي لهذا العدو من خلال المقاومة".

عمر معربوني خبير عسكري القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية منتصف النهار

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