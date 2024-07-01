الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ علوم سياسية: إفراج الاحتلال عن مدير مستشفى الشفاء لاعتبارات سياسية

غزة
غزة

قال الدكتور سهيل دياب، أستاذ العلوم السياسية، إن إسرائيل مستمرة في ارتكاب جرائمها بحق الأطقم الطبية في غزة، إما باعتقالهم أو احتجازهم داخل القطاع.

 

جرائم الاحتلال بقطاع غزة 

وأكد الدكتور سهيل دياب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "منتصف النهار" المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل ورطت نفسها في مأزق دولي كبير، مع اعتقال الأطباء، وعلى رأسهم رئيس مستشفى الشفاء وعدد كبير من العاملين بالقطاع الطبي، وبالتالي فإن الإفراج عن بعضهم كان استجابة لضغوط محكمة العدل الدولية على إسرائيل.

وأضاف أنه كان هناك بيان صادر عن وزير الأمن الداخلي في إسرائيل، أنه صدر قرار من الاستخبارات الاسرائيلية بموافقة رئيس الحكومة نتنياهو، بالإفراج عن أسرى فلسطينيين لاعتبارات سياسية محلية ودولية.

 

تدمير مستشفى الشفاء 

وتابع:" إسرائيل قالت من قبل إنها ستحقق أهدافها بمجرد دخولها خان يونس، ثم أعلن نتنياهو عن أن الحرب ستنتهي مع اجتياح رفح، وبالتالي إسرائيل معتادة على التصريحات المزورة والكاذبة، ويمكن القول إن ما حدث في مجمع الشفاء هدفه تدمير القطاع الطبي بغزة".

سهيل دياب استاذ علوم سياسية القاهرة الإخبارية جرائم الاحتلال الصهيونى قناة القاهرة الإخبارية

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