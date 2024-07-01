الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب محافظ كفر الشيخ: "أنا فى مكانى لخدمة الناس وهدفى أن أكون مؤثرًا"

الدكتور عمرو البشبيشي
الدكتور عمرو البشبيشي

قال الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، إن رحلته كانت عبارة عن محطات بداية من تخرجه في كلية الحقوق، ثم عمله كموظف في ديوان عام محافظة كفر الشيخ ثم نائبا للمحافظ.

وأضاف "البشبيشي" خلال بودكاست "NTA": "كنت مثل أي شاب دخل كلية الحقوق يطمح في أن يكون عضوًا في هيئة من الهيئات القضائية لكن لم يحالفني الحظ وأصبت بالإحباط بعض الشيء".

وتابع: "الدولة فتحت تعيينات للحاصلين على الماجستير والدكتوراه، وكنت حاصلًا على ماجستير في القانون العام فتقدمت للمسابقة واشتغلت باحث قانوني في مكتب محافظ كفر الشيخ، ومن هنا بدأ الحلم".

وتابع: "أنا في مكان يخدم الناس وشايف إن في حاجات كثيرة ممكن تتعمل، وتعلمت بشكل كبير من عملي في المحافظة، أرى أن الحياة كلها فرص وكان حلمي دائمًا أن أكون مؤثرًا في البلد واستثمر أي فرصة تقابلني، وكنت ألتحق بالدورات التدريبية التي تضيف لي".

نائب محافظ كفر الشيخ عمرو البشبيشي الأكاديمية الوطنية للتدريب محافظة كفر الشيخ

الأكثر قراءة

هل تقرر إلغاء التوقيت الصيفى؟.. مصادر تكشف الحقيقة

جوميز يحسم مستقبل أجانب الزمالك ويطلب رحيل هذا الثنائى

وزارة الصحة تغلق 39 منشأة خاصة لعلاج الإدمان والطب النفسى لوجود مخالفات

بقاء محمد صلاح.. "ذا أثلتيك" تكشف خطة ليفربول بشأن صفقات الصيف

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

فى ظل صعوبة عودته.. هل يعتزل شيكابالا نهاية الموسم الجارى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

اللهم اجعلها حكومة خير وبركة ورخاء

خالد حريب

التغيير الوزارى.. هل نشهد ثورة تصحيح جديدة؟

أحمد أبوالمحاسن

حكومة الجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

صور

«التنسيقية» تحتفي بـ30 يونيو: 11 عامًا على إنقاذ وطن

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر