نائب محافظ كفر الشيخ: "أنا فى مكانى لخدمة الناس وهدفى أن أكون مؤثرًا"

قال الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، إن رحلته كانت عبارة عن محطات بداية من تخرجه في كلية الحقوق، ثم عمله كموظف في ديوان عام محافظة كفر الشيخ ثم نائبا للمحافظ.

وأضاف "البشبيشي" خلال بودكاست "NTA": "كنت مثل أي شاب دخل كلية الحقوق يطمح في أن يكون عضوًا في هيئة من الهيئات القضائية لكن لم يحالفني الحظ وأصبت بالإحباط بعض الشيء".

وتابع: "الدولة فتحت تعيينات للحاصلين على الماجستير والدكتوراه، وكنت حاصلًا على ماجستير في القانون العام فتقدمت للمسابقة واشتغلت باحث قانوني في مكتب محافظ كفر الشيخ، ومن هنا بدأ الحلم".

وتابع: "أنا في مكان يخدم الناس وشايف إن في حاجات كثيرة ممكن تتعمل، وتعلمت بشكل كبير من عملي في المحافظة، أرى أن الحياة كلها فرص وكان حلمي دائمًا أن أكون مؤثرًا في البلد واستثمر أي فرصة تقابلني، وكنت ألتحق بالدورات التدريبية التي تضيف لي".