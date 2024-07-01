الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قصة عجوز كفيفة كرست حياتها لتحفيظ القرآن الكريم لأطفال المنوفية (فيديو)

الشيخة صابحة
الشيخة صابحة

عرض برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمُذاع على فضائية "سي بي سي"، تقريرًا عن الشيخة صابحة، البالغة من العمر 67 عامًا، سيدة من المكفوفين، كرست حياتها في تحفيظ أطفال قريتها ساقية أبوشعرة، مركز أشمون، بمحافظة المنوفية.

قالت "صابحة"، إنها دخلت مجال تحفيظ القرآن الكريم لأطفال القرية منذ عام 2008، مشيرة إلى أنها تقدم رسالة كبيرة، حيث تمنت من الله أن تحج بيت الله الحرام.

الشيخة صابحة، كما أطلق عليها أهالي قريتها لحفظها القرآن الكريم، وبعد حفظها له كاملًا، أرادت أن تحفظه لأطفال ونساء القرية، حيث بدأت حفظ القرآن سنة 2008، حيث جاء الموضوع صدفة، فقد وجدت جوابًا في بيتها، إنهم فتحوا دار تحفيظ قرآن، فقررت أن تتعلم، فقد واجهت صعوبة في البداية، ولكن الله ساعدها في حفظه وتحفيظه للأطفال.

الستات مايعرفوش يكدبوا الشيخة صابحة القرآن الكريم كا 52 القرآن

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