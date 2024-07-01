انتشال جثة شاب تعرض للغرق فى نهر النيل بالصف

نجح رجال الإنقاذ النهري فى انتشال جثة شاب تعرض للغرق في نهر النيل بالصف.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا بمصرع شخصين غرقًا في نهر النيل بالصف، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن شابين خلال الاستحمام بنهر النيل جرفهما التيار، وتعرضا للغرق، لعدم إجادتهما السباحة.

وتمت الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثتين، وتم العثور على جثة أحدهما بعد مرور ساعات على الحادث، بينما استمرت عمليات البحث عن الشاب الآخر، حتى تم العثور عليه اليوم الإثنين، وتم نقل الجثة لثلاجة مستشفى الصف المركزي، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.