الأمن يُعيد سيارة “كهرباء الجيزة” المسروقة ويضبط الجناة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من كشف لغز سرقة سيارة تابعة لشركة الكهرباء بمحافظة الجيزة، والوقوف على ملابساتها والتوصل إلى مرتكبي الحادث.

تلقى اللواء هشام أبوالنصر، مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، إخطارًا بورود بلاغ من الشركة القابضة للكهرباء بسرقة إحدى سياراتها.

وعلى الفور قام اللواء محمد الشرقاوي، مدير مباحث الجيزة، بتشكيل فريق بحث جنائي لكشف لغز الواقعة، وقد توصلت التحريات إلى العثور على السيارة المبلغ بسرقتها وإعادتها للشركة.

كما قام فريق البحث بتفريغ كاميرات المراقبة، وتم سماع أقوال السائق لكشف ملابسات وتفاصيل الواقعة، وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية.