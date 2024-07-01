القاهرة الإخبارية: أمريكا ترفض التورط فى حرب ضد الحوثيين بالبحر الأحمر

قال إياد الموسمي، مراسل القاهرة الإخبارية، إن عمليات الحوثيين العسكرية مستمرة في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر الماضي، بالتزامن مع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.

المناوشات العسكرية الأمريكية الحوثية بالبحر الأحمر

وأكد إياد الموسمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " منتصف النهار" المذاع عبر فضائية " القاهرة الإخبارية"، أن أمريكا أرادت الرد على الحوثيين من خلال تنفيذ عمليات عسكرية لها في البحر الأحمر بحجة الدفاع عن النفس.

الاستراتيجية الأمريكية الحوثية متقاربة

وأضاف أن أمريكا أعلنت عدم رغبتها في خوض حرب بالبحر الأحمر، مؤكدًة أن عملياتها العسكرية هدفها الحد من المناوشات الحوثية التي تؤثر سلبًا على التجارة العالمية.

وتابع: "جماعة الحوثيين نفذت عمليات عسكرية مكثفة بالبحر الأحمر ولكن الولايات المتحدة الأمريكية اعترضت بفعالية أغلب لتلك العمليات".