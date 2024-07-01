تكثيف أمني لكشف ملابسات العثور على جثة ملقاة في سيارة ربع نقل بأسوان

استقبلت مشرحة إدفو العمومية شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الإثنين، جثة شخص تحتوى على طلق ناري بعد العثور عليها وهي محملة على سيارة ربع نقل لا تحمل لوحة معدنية، بجوار موقف سيارات مرسى علم داخل مركز إدفو.

تفاصيل حول الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت مباحث مركز شرطة إدفو شمال أسوان إخطارًا بوجود جثة ملقاه على سيارة ربع نقل وبها طلق ناري، بجوار موقف مرسي علم بإدفو، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة هي الثانية التي يتم العثور عليها اليوم بمركز إدفو حيث تم العثور على جثة بها طلق ناري بالرأس ملقاة أمام محطة قطار إدفو.

وتكثف الجهات الأمنية جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثتين بهما طلق ناري في أماكن متفرقة بمركز إدفو.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.