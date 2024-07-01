الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فى خطوات.. كيف تنجح فى تحقيق أحلامك؟ (فيديو)

الستات ما يعرفوش
الستات ما يعرفوش يكدبوا

سلط برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمُذاع على فضائية "سي بي سي"، الضوء على أساليب النجاح في الحياة، وكيفية تحقيق الأحلام والأهداف.

في هذا الصدد قدمت مقدمة البرنامج إيمان عزالدين، عددًا من النصائح والتي منها، تحديد الأهداف بدقة، فقبل البدء لا بد من تحديد الهدف وتسجيله في ورقة خارجية وكيفية تحقيقه.

ونوهت بضرورة تحديد الخطوات اللازمة والموارد المطلوبة، حيث يمكنك استخدام الجداول والنقاط التعريفية لتنظيم المعلومات بشكل مناسب، وقد يكون لديهم نصائح قيمة أو خبرات تفيدك في تحقيق أهدافك.

وتابعت: "الفشل متوقع، ولكن كن واقعيًا وتوقع أن هناك تحديات قد تظهر أثناء رحلتك نحو الهدف وكيف ستتعامل معها، انظر إلى خطتك بانتظام وتأكد من أنك على المسار الصحيح".

الستات مايعرفوش يكدبوا روشتة النجاح سي بي سي الحياة النجاح النصائح

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