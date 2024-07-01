سعر الدولار اليوم الاثنين 1 يوليو 2024 مقابل الجنيه المصري للتعاملات المسائية

سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2024.. كلمات ارتفع البحث عنها على محركات جوجل خلال الأيام الماضية من قبل عدد كبير من المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، حيث شهد سعر الدولار استقرارًا خلال التعاملات المسائية في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سجل متوسط سعر الدولار اليوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2024 استقرارًا خلال التعاملات المسائية ليصبح 48.20 جنيه للشراء، و48.34 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم الاثنين 1 يوليو 2024 في مصر

خلال التعاملات المسائية شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 1 يوليو 2024 استقرارًا في البنوك المصرية ليصبح 48.20 جنيه للشراء، و48.34 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي

استقر سعر صرف الدولار اليوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2024 في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، ليبلغ نحو 47.98 جنيه للشراء، و48.08 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر

اليوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2024 سجل سعر الدولار في بنك مصر خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري استقرارًا ليصبح 47.98 جنيه للشراء و47.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

كما سجل سعر صرف الدولار اليوم الاثنين في البنك التجاري الدولي خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليصبح 48.20 جنيه للشراء، و48.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

شهد سعر الدولار في بنك الاسكندرية اليوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2024 استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية ليبلغ 48.20 جنيه للشراء، و48.34 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الاثنين

وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري، فإن سعر العملات اليوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2024 سجلت استقرارًا خلال التعاملات المسائية، وجاءت الأسعار كالتالي

سجل سعر الدولار 48.20 جنيه للشراء، و48.34 جنيه للبيع

سعر اليورو 51.80 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي 12.84 جنيه للشراء، و12.88 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني 61.08 جنيه للشراء، و61.27 جنيه للبيع