المتحف القومى للحضارة المصرية يستقبل نائب رئيس المفوضية الأوروبية

استقبل المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، فالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي للتجارة، والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارته الحالية مصر للمشاركة في مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.

وكان في استقبالهم أحمد سمير مدير العلاقات العامة بالمتحف، حيث رحب بهم وقدم لهم نبذة عن الموقع الفريد للمتحف وتاريخه ودوره الثقافي والمجتمعي، كما قدم لهم هدية تذكارية مقدمة من المتحف.

ثم اصطحبهم باسم رءوف أمين المتحف في جولة داخل المتحف شملت قاعات العرض المركزي والمومياوات الملكية والنسيج المصري، وقدم لهم شرحًا وافيا عن المتحف وتاريخ إنشائه وما يضمه من مقتنيات أثرية فريدة تحكي تاريخ الحضارة المصرية العريقة على مر العصور.

وخلال الجولة، أعرب فالديس دومبروفسكسيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية عن إعجابه الشديد بالمتحف، حيث إنه يبرز مكانة مصر الحضارية من خلال الكنوز الأثرية المعروضة والتي تكشف عن تطور الحياة المصرية والتراث المصري عبر العصور، مشيدًا بأسلوب عرضها المتميز وخاصة قاعة المومياوات الملكية.

يشار إلى أن المتحف القومى للحضارة المصرية يعد منبرا ثقافيا وحضاريا، حيث ينظم العديد من الندوات التى تهتم بالحضارة المصرية القديمة والتراث المصرى ولهذا يكون قبلة لجميع زوار مصر من المسئولين والقيادات بدول العالم المختلفة وذلك للتعرف على الحضارة المصرية وما يضمة المتحف من مقتنيات أثرية.

كما تستعد وزارة السياحة والاثار للافتتاح المرتقب للمتحف المصرى الكبير ويتم حاليا الانتهاء من كل الإنشاءات والتحضيرات بالقاعات المختلفة للمتحف تمهيدا للافتتاح الوشيك، وتستهدف استراتجية الوزارة للوصول إلى 30 مليونا بحلول عام 2028 وأن يتم تحقيق زيادة سنوية بين 25 و30% سنويا، الأمر الذى يتطلب معه زيادة بأعداد الغرف الفندقية، حيث يوجد فى مصر نحو 215 ألف غرف فندقية، ومن المتوقع أن تزيد بنهاية 2024 إلى 250 ألف غرفة.