الأمن يكشف ملابسات تعاطي مجموعة من الأشخاص المواد المخدرة

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع فيس بوك تضمن تعاطي مجموعة من الأشخاص المواد المخدرة بإحدى المناطق بالقاهرة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام مجموعة من الأشخاص بتعاطى المواد المخدرة بإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط الأشخاص المشار إليهم بمقطع الفيديو، وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين، سلاح أبيض).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.