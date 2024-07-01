الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد امتحان اللغة الانجليزية ثانوية عامة 2024 ومراجعة ليلة الامتحان

جانب من المراجعة
جانب من المراجعة النهائية

بدأت المراجعة النهائية في امتحان اللغة الانجليزية لطلاب الثانوية العامة 2024، حيث يفصل الطلاب ساعات قليلة على بداية الامتحان وفق الجدول الذي وصعته الوزارة لامتحانات الثانوية العامة 2024، وتعرض الدستورفي التقرير التالي موعد امتحان اللغة الانجليزية ثانوية عامة 2024  ومراجعة ليلة الامتحان.

موعد امتحان اللغة الانجليزية ثانوية عامة 2024  

يبدأ غدًا الثلاثاء امتحان اللغة الانجليزية ثانوية عامة 2024  والذي يبدأ في التاسعة صباحًا للطلاب في الشعب الثلاث «علمي علوم – علمي رياضة – ادبي »، وتصل مدة امتحان اللغة الانجليزية ثانوية عامة 2024  إلى ثلاث ساعات ينتهي في الثانية عشر ظهرًا. 

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المراجعة النهائية للغة الإنجليزية للشهادة الثانوية العامة 2024 وتوزيع الدرجات

المراجعة النهائية للإنجليزي للشهادة الثانوية العامة 2024

توفر جريدة الدستور المراجعة النهائية للإنجليزي للشهادة الثانوية العامة 2024، وتم تقسيم مراجعة الانجليزي ثالثة ثانوي على ثلاثة فيديوهات جمعت المنهج كله، وأهم النقاط التي يركز عليها الطلاب في مراجعة ليلة امتحان الانجليزي. 

 

ورقة مفاهيم اللغة الانجليزية الثانوية العامة 2024 

 توفر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ورقة مفاهيم اللغة الانجليزية الثانوية العامة 2024  ، والتي يتم تسلميها للطلاب غدًا مع تسليم ورقة امتحان اللغة الانجليزية، وتضم كافة الكلمات والمصطلحات والقواعد التي تساعد الطلاب على حل امتحان اللغة الانجيلزية.

وسعت وزارةالتربية والتعليم من خلال توفير ورقة مفاهيم الثانوية العامة 2024 إلى تشغيل القدرات العقلية للطالب والاستفادة منها بشكل كبير حيث يختبر الامتحان مدة فهم واستيعاب الطلاب للمعلومات الواردة في المادة الدراسية وليس الحفظ والتلقين.

ويستطيع الطلاب الاطلاع على ورقة مفاهيم اللغة الانجليزية الثانوية العامة 2024  من خلال زيارة موقع وزارة التربية والتعليم، أو الضغط مباشرة هنــــــــــــــــــا

 

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بالفيديو.. مراجعة الثانوية العامة 2024 اللغة الإنجليزية على 3 أجزاء

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المراجعة النهائية للغة الإنجليزية للشهادة الثانوية العامة 2024 وتوزيع الدرجات

 

 

 

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