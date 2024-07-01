بدأت المراجعة النهائية في امتحان اللغة الانجليزية لطلاب الثانوية العامة 2024، حيث يفصل الطلاب ساعات قليلة على بداية الامتحان وفق الجدول الذي وصعته الوزارة لامتحانات الثانوية العامة 2024، وتعرض الدستورفي التقرير التالي موعد امتحان اللغة الانجليزية ثانوية عامة 2024 ومراجعة ليلة الامتحان.

موعد امتحان اللغة الانجليزية ثانوية عامة 2024

يبدأ غدًا الثلاثاء امتحان اللغة الانجليزية ثانوية عامة 2024 والذي يبدأ في التاسعة صباحًا للطلاب في الشعب الثلاث «علمي علوم – علمي رياضة – ادبي »، وتصل مدة امتحان اللغة الانجليزية ثانوية عامة 2024 إلى ثلاث ساعات ينتهي في الثانية عشر ظهرًا.

المراجعة النهائية للإنجليزي للشهادة الثانوية العامة 2024

توفر جريدة الدستور المراجعة النهائية للإنجليزي للشهادة الثانوية العامة 2024، وتم تقسيم مراجعة الانجليزي ثالثة ثانوي على ثلاثة فيديوهات جمعت المنهج كله، وأهم النقاط التي يركز عليها الطلاب في مراجعة ليلة امتحان الانجليزي.

ورقة مفاهيم اللغة الانجليزية الثانوية العامة 2024

توفر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ورقة مفاهيم اللغة الانجليزية الثانوية العامة 2024 ، والتي يتم تسلميها للطلاب غدًا مع تسليم ورقة امتحان اللغة الانجليزية، وتضم كافة الكلمات والمصطلحات والقواعد التي تساعد الطلاب على حل امتحان اللغة الانجيلزية.

وسعت وزارةالتربية والتعليم من خلال توفير ورقة مفاهيم الثانوية العامة 2024 إلى تشغيل القدرات العقلية للطالب والاستفادة منها بشكل كبير حيث يختبر الامتحان مدة فهم واستيعاب الطلاب للمعلومات الواردة في المادة الدراسية وليس الحفظ والتلقين.

ويستطيع الطلاب الاطلاع على ورقة مفاهيم اللغة الانجليزية الثانوية العامة 2024 من خلال زيارة موقع وزارة التربية والتعليم، أو الضغط مباشرة هنــــــــــــــــــا.