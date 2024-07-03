"الصنايع" رابط نتيجة الدبلوم الصناعى 2024 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفنى

نتيجة الدبلوم الثانوي الصناعي الدور الأول 2024 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمى، حيث شهدت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية أعلى نسبة بحث من قبل طلاب وطالبات الدبلومات الفنية بجميع الشعب، من أجل المساهمة في معرفة الموعد الرسمي للإعلان عن النتيجة، والتى سيتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرسمى، ومن خلال "بوابة التعليم الفني" والتي تعتبر المصدر الرسمي لـ نتائج الدبلومات الفنية لعام 2024، بعد اعتماد نتائج الدبلومات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الدبلوم الصناعي 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أصدرت بيانا يؤكد على الجهود المبذولة لضمان دقة وسرعة عملية تصحيح الامتحانات، مؤكدة استمرار عمل مراكز الكنترول على مدار الساعة لإنهاء عملية التصحيح بأقصى سرعة ممكنة، مشيرا الى أنه يتم متابعة دورية من الوزارة لأعمال الكنترول للتأكد من تطبيق جميع التعليمات والإرشادات، من أجل التأكيد على ضرورة مراجعة أوراق الإجابات أكثر من مرة ومن أكثر من مصحح لضمان الدقة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة من خلال مؤتمر صحفي يتم عقده بديوان عام الوزارة، ويتم خلاله الإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل فى كل شعبة.

رابط نتيجة الدبلوم الصناعي برقم الجلوس 2024 عبر بوابة التعليم الفني

وأتاحت وزارة التربية والتعليم النتيجة من خلال الموقع الرسمي الصادر عن الوزارة لنشر نتائج الامتحانات، ومن خلال الخطوات التالية تستطيع اللاستعلام عن نتيجة الدبلوم الصناعي الدور الأول برقم الجلوس: