ضبط متهم تتبع سيدة وضربها في الشارع بمدينة الشروق

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في كشف ملابسات ما تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية بشأن تضرر سيدة من أحد الأشخاص تعدى عليها بمنطقة الشروق بالقاهرة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية بشأن تضرر إحدى السيدات من أحد الأشخاص قام بتتبعها وملاحقتها والتعدى عليها بالضرب بمنطقة الشروق بالقاهرة.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بدائرة القسم باستقبالها (إحدى السيدات "مصابة بجرح قطعى وكدمات بالجسم" - مقيمة بدائرة القسم).

بالانتقال وسؤالها قررت بتضررها من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) لقيامه بتتبعها بالسيارة قيادته حال خروجها من مسكنها بدائرة القسم، وإيقاف سيارتها والتعدى عليها بالسب ودفعها مما أدى لإرتطام رأسها بالسيارة خاصتها، نتج عن ذلك حدوث إصابتها المنوه عنها، وباستدعاء المشكو فى حقه تبين أنه "مصاب بسحجات متفرقة بالجسم" وبمواجهته قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين المذكورة بسبب خلاف حول أولوية المرور تطورت لتشابكهما بالأيدى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.