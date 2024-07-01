الإثنين 01 يوليو 2024
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النائب علاء مصطفى: التغيير الوزارى ضرورى لتحسين أداء الوزارات

النائب علاء مصطفى
النائب علاء مصطفى

قال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، أن التغيير الوزاري المتوقع في مصر يعد خطوة لتعزيز كفاءة الحكومة وتسريع عملية التنمية، مشيرًا إلى أن هذا التغيير يتطلب الاستفادة من الكفاءات الوطنية والخبرات الدولية لتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات المستمرة التي تواجه البلاد.

وأوضح مصطفى، لـ"الدستور"، أن التغيير الوزاري ضروري لتحسين أداء الوزارات، خاصة في المجالات الخدمية والاقتصادية، وبينما هناك وزراء أدوا وظائفهم بكفاءة، هناك آخرون لم يرتقوا إلى المستوى المطلوب، مما يستدعي وضع معايير واضحة تضمن استمرار الكفاءات واستبدال غير الموفقين، مؤكدا أن مصر مليئة بالكفاءات في جميع المجالات، مما يستوجب استغلال هذه الطاقات لضمان تقديم أفضل أداء حكومي ممكن.

وأشار النائب، إلى أن خطاب تكليف الحكومة من قبل الرئيس قد شمل ما يمكن وصفه بـ"خارطة الطريق" لأولويات الحكومة المقبلة، والتي تتضمن الأمن القومي، المشاركة السياسية، الاقتصاد والاستثمار، بناء الإنسان، الهوية، الثقافة، الصحة، والتعليم، مؤكدا أن الوزارة الجديدة أمام "مهمة استثنائية" ويجب أن يكون توفير "حياة كريمة لكل المواطنين" على رأس أولوياتها.

وأشاد مصطفى بالجهود الكبيرة التي بذلها الدكتور مصطفى مدبولي منذ تكليفه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث شهدت هذه الفترة أكثر من 65 اجتماعًا للوصول إلى أفضل تشكيلة حكومية تتناسب مع التحديات الحالية.

التغيير الوزاري الكفاءات الوطنية خارطة الطريق مهمة استثنائية تكليف الحكومة

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