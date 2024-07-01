ماذا يريد المواطنون من الحكومة الجديدة؟.. "إكسترا نيوز" ترصد التفاصيل (فيديو)

استعرضت قناة "إكسترا نيوز"، مطالب المواطنين من مختلف المحافظات من الحكومة الجديدة التي من المقرر أن تحلف اليمين خلال الأيام المقبلة.

وقال مواطن: “الحكومة الجديدة مطالبة بالنظر لأحوال المواطن وضبط ومراقبة أسعار السلع”.

وطالبت مواطنة الحكومة الجديدة بتشديد الرقابة علي الأسعار والعمل بجدية على الانتهاء من تفعيل جدول تخفيف أحمال الكهرباء.

وطالب مواطن آخر الحكومة بالاهتمام بملف السياحة نظرًا لأهميتها في زيادة الدخل القومي وكذلك التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين، وقال شاب في التقرير: "أطالب بعدم قطع الكهرباء وبطالب جميع الهيئات الحكومية الاهتمام بملفات التعليم والصحة".

وأضاف شاب: "أطالب الحكومة الاهتمام بالتعليم والنظرة الجادة إلى الفلاح لأن ملف الزراعة مهم ويحقق قيمة أفضل للعملة"، وطالب مواطن بزيادة المعاشات في ظل الظروف الاجتماعية الحالية.

وقالت مواطنة لـ"إكسترا نيوز": "أطالب الحكومة الجديدة مراعاة الأسعار بشكل كبير نظرًا لأن المواطن المصري غير قادر على تحمل المصاريف الزيادة في كل الأشياء وكل تاجر يبيع بسعر مختلف عن الثاني"، وطالب مواطن الاهتمام بالطرق خاصة في محافظات الصعيد.