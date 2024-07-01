الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ماذا يريد المواطنون من الحكومة الجديدة؟.. "إكسترا نيوز" ترصد التفاصيل (فيديو)

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

استعرضت قناة "إكسترا نيوز"، مطالب المواطنين من مختلف المحافظات من الحكومة الجديدة التي من المقرر أن تحلف اليمين خلال الأيام المقبلة.

وقال مواطن: “الحكومة الجديدة مطالبة بالنظر لأحوال المواطن وضبط ومراقبة أسعار السلع”.

وطالبت مواطنة الحكومة الجديدة بتشديد الرقابة علي الأسعار والعمل بجدية على الانتهاء من تفعيل جدول تخفيف أحمال الكهرباء.

وطالب مواطن آخر الحكومة بالاهتمام بملف السياحة نظرًا لأهميتها في زيادة الدخل القومي وكذلك التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين، وقال شاب في التقرير: "أطالب بعدم قطع الكهرباء وبطالب جميع الهيئات الحكومية الاهتمام بملفات التعليم والصحة".

وأضاف شاب: "أطالب الحكومة الاهتمام بالتعليم والنظرة الجادة إلى الفلاح لأن ملف الزراعة مهم ويحقق قيمة أفضل للعملة"، وطالب مواطن بزيادة المعاشات في ظل الظروف الاجتماعية الحالية.

وقالت مواطنة لـ"إكسترا نيوز": "أطالب الحكومة الجديدة مراعاة الأسعار بشكل كبير نظرًا لأن المواطن المصري غير قادر على تحمل المصاريف الزيادة في كل الأشياء وكل تاجر يبيع بسعر مختلف عن الثاني"، وطالب مواطن الاهتمام بالطرق خاصة في محافظات الصعيد.

اكسترا نيوز الكهرباء الحكومة الجديدة الفلاح زيادة الدخل القومي

مواد متعلقة

"الشعب الديمقراطى": الحكومة الجديدة ملزمة بتنفيذ توصيات الحوار الوطنى (فيديو)

حزب الإصلاح والنهضة: أولويات الحكومة الجديدة تتمثل فى 3 ملفات مهمة

"الاتحادى الديمقراطى": بناء المواطن المصرى يتطلب جهودًا هائلة من الحكومة الجديدة

رئيس حزب الاتحاد: هناك تحديات تواجه الحكومة الجديدة أهمها الملف الاقتصادى

قبل أيام من الانتخابات البريطانية.. سوناك يواجه منافسة قوية من منافسه العمالى

عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: المجلس خرج بأكثر من 125 توصية

إعلام إسرائيلى عن بن جفير: نتنياهو يعلم أنه إذا انتهت الحرب فلن أكون فى الحكومة

جيش الاحتلال: إصابة 18 جنديا إثر سقوط طائرة مسيرة في الجولان

الأكثر قراءة

وزارة الصحة تغلق 39 منشأة خاصة لعلاج الإدمان والطب النفسى لوجود مخالفات

جوميز يحسم مستقبل أجانب الزمالك ويطلب رحيل هذا الثنائى

بقاء محمد صلاح.. "ذا أثلتيك" تكشف خطة ليفربول بشأن صفقات الصيف

فى ظل صعوبة عودته.. هل يعتزل شيكابالا نهاية الموسم الجارى؟

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

اللهم اجعلها حكومة خير وبركة ورخاء

خالد حريب

التغيير الوزارى.. هل نشهد ثورة تصحيح جديدة؟

أحمد أبوالمحاسن

حكومة الجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

صور

«التنسيقية» تحتفي بـ30 يونيو: 11 عامًا على إنقاذ وطن

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر