الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحبس عامان لمتهم باستيراد طائرة شراعية عن طريق ميناء الإسكندرية

حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبدالحميد الخولي، بمعاقبة مستورد بالحبس لمدة عامين وألزمته بإعادة تصدير المضبوطات على نفقته وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه باستيراد نفايات داخلها طائرة شراعية.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار محمد سامح عبدالكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار عبدالسلام نبيه عبدالسلام، سكرتير المحكمة أحمد الفيومى.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 2000 لسنة 2015 جنايات الميناء، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بميناء الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، بضبط رسالة نفايات طبية بطريقة غير مشروعة، والتهرب من سداد الرسوم الجمركية.

وكشفت التحقيقات أن التحريات توصلت الي قيام المتهم "أ.ص.ا" مستورد، بقيامة باستيراد رسالة جمركية داخل حاوية ومشولها طائرة شراعية وأجهزة طبية مستعملة وغير صادر لها أي موافقات استيرادية أو تصاريح، بقصد التربح المادي وإدخالها البلاد بطريقة غير مشروعة التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وأن المتهم علي علم بكون تلك الأجهزة الطبية مستعملة وغير صالحة للاستخدام.

وتوصلت لجنة الإفراج الجمركي، أن مشمول الرسالة عبارة عن أجهزة طبية ومستلزماتها طبية وشاشات وطابعات، وأفلام أشعة مستعملة في حالة سيئة وغير صالحة، وتعتبر من النفايات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

الحبس عامين لشخص استورد طائرة شراعية ميناء الإسكندرية محكمة جنايات جنايات الإسكندرية

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