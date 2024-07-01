يورو 2024: إنجلترا تتجاوز دور الـ16 وسلوفاكيا تفشل

الفوز الصعب جدا الذي حققه منتخب إنجلترا على نظيره سلوفاكيا بنتيجة 2 – 1 في دور الـ16 ضمن منافسات بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا يعد هو الأول من نوعه في المواجهات المباشرة ما بين المنتخبين في بطولة أمم أوروبا إذ كانت المواجهة الوحيدة التي جمعتهما من قبل في بطولة أمم أوروبا قد انتهت بالتعادل السلبي في نسخة 2016 التي استضافتها دولة فرنسا لكن في دور المجموعات تحديدا في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية.

إنجلترا في نسخة 2016

وفي هذه النسخة 2016 تمكنت إنجلترا من تجاوز دور المجموعات بعد أن حلت وصيفة في مجموعتها دون أن تتلقى أي هزيمة برصيد 5 نقاط جمعتها من انتصار وحيد تحقق على منتخب ويلز بنتيجة 2 – 1 في الجولة الثانية، وتعادلين حيث كان التعادل الأول مع منتخب روسيا بنتيجة إيجابية هدف لمثله في الجولة الأولى.

لكن توقفت مسيرة إنجلترا عند أول مرحلة من مراحل خروج المغلوب أي دور ثمن النهائي إذ خرجت على يد منتخب آيسلندا الذي هزمها بتنتيجة 2 – 1.

سلوفاكيا في نسخة 2016

على جانب آخر، نجحت سلوفاكيا هى الأخرى في التأهل لدور الـ16 بصفتها أحد أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات الست بـ4 نقاط حصدتها من انتصار واحد تحقق على روسيا بنتيجة 2 – 1 في الجولة الثانية، وتعادل واحد كان مع إنجلترا في حين تكبد خسارة واحدة أمام ويلز بنتيجة 1 – 2 في الجولة الأولى، وتم اقصاءها سريعا على يد منتخب ألمانيا الذي فاز عليها بنتيجة ثلاثية نظيفة.

وهذه كانت المرة الأولى التي تستطيع فيها سلوفاكيا الصعود إلى دور ثمن النهائي، وتفشل في تخطيه.

سلوفاكيا تجمع 4 نقاط في دور المجموعات للمرة الثانية

المفارقة أيضا أن سلوفاكيا في النسخة الحالية تجاوزت دور المجموعات بعد أن تواجدت في الترتيب الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط جنتها من انتصار وحيد تحقق على منتخب بلجيكا بنتيجة هدف دون رد في الجولة الإفتتاحية، وتعادل وحيد كان إيجابيا بنتيحة هدف لكل منهما مع منتخب رومانيا في الجولة الثالثة بينما تلقى هزيمة واحدة على يد منتخب رومانيا ينتيجة 1 – 2 في الجولة الثانية.

إنجلترا وتخطي دور الـ16 للمرة الثانية

في حين نجحت إنجلترا في تجاوز دور الـ16 للمرة الثانية على التوالي، ففي بطولة أمم أوروبا الماضية في دور الـ16 استطاعت أن تطيح بألمانيا بعد أن تغلبت عليها بنتيجة هدفين دون مقابل.

إنجلترا أمام سويسرا في دور الثمانية

وفي بطولة أمم أوروبا الحالية تنتظر إنجلترا في دور ربع النهائي مواجهة في غاية الصعوبة أمام منتخب سويسرا الذي ظهر بمظهر رائع جدا لدرجة أنه تمكن من اقصاء منتخب إيطاليا في دور ثمن النهائي حيث فاز عليه بنتيجة هدفين نظيفين.

إنجلترا تحصد 5 نقاط في دور المجموعات لثاني مرة

وجمعت إنجلترا 5 نقاط، لكن تصدرت بها المجموعة الثالثة من انتصار واحد تحقق على منتخب صربيا بنتيجة هدف دون رد في الجولة الأولى، وتعادلين، الأول كان بنتيجة إيجابية بنتيجة هدف لمثله مع منتخب الدنمارك قي الجولة الثانية، والثاني كان دون أهداف مع منتخب سلوفينيا في الجولة الثالثة.

إذن حين حصدت إنجلترا 5 نقاط في دور المجموعات نحجت في تجاوز دور ثمن النهائي مرة، وفشلت في تخطيه مرة فيما سلوفاكيا في 3 مشاركات في بطولة أمم أوروبا تتمكن من التأهل إلى دور الـ16 مرتين أمر جيد.