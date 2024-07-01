الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مراسل "إكسترا نيوز": فصائل المقاومة فجّرت دبابة ميركافا بتل السلطان غرب رفح

رفح
رفح

قال مراسل قناة "إكسترا نيوز" كريم رجب، إن العمليات العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على جميع المناطق في مدينة رفح الفلسطينية، مستمرة حتى الآن.

وأفاد مراسل "إكسترا نيوز" بوجود اشتباكات بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال الموجودة في المناطق المختلفة في مدينة رفح الفلسطينية.

كما أشار إلى أن فصائل المقاومة أعلنت عن تفجير دبابة من طراز ميركافا في منطقة تل السلطان غرب مدينة رفح الفلسطينية، موضحًا أن العمليات العسكرية تتوسع والآليات الهندسية تتوغل في المناطق الغربية من رفح الفلسطينية والتي تنفذ عمليات تجريف واسعة في هذه المنطقة.

وأوضح أن قوات الاحتلال تعتبر هذه المنطقة هي المحور الأهم للعمليات العسكرية التي تشنها على المناطق المختلفة في مدينة رفح الفلسطينية، لذلك تتمركز معظم الآليات العسكرية في هذا الشريط الحدودي بطول السياج الحدودي بداية من معبر رفح الفلسطيني وحتى منطقة تل السلطان غرب رفح الفلسطينية.

المقاومة فصائل المقاومة ميركافا رفح رفح الفلسطينية اكسترا نيوز

مواد متعلقة

إعلام عبرى: من المتوقع إعلان إسرائيل انتهاء العملية فى رفح الفلسطينية

الأكثر قراءة

وزارة الصحة تغلق 39 منشأة خاصة لعلاج الإدمان والطب النفسى لوجود مخالفات

جوميز يحسم مستقبل أجانب الزمالك ويطلب رحيل هذا الثنائى

بقاء محمد صلاح.. "ذا أثلتيك" تكشف خطة ليفربول بشأن صفقات الصيف

فى ظل صعوبة عودته.. هل يعتزل شيكابالا نهاية الموسم الجارى؟

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

اللهم اجعلها حكومة خير وبركة ورخاء

خالد حريب

التغيير الوزارى.. هل نشهد ثورة تصحيح جديدة؟

أحمد أبوالمحاسن

حكومة الجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

صور

«التنسيقية» تحتفي بـ30 يونيو: 11 عامًا على إنقاذ وطن

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر