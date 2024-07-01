مراسل "إكسترا نيوز": فصائل المقاومة فجّرت دبابة ميركافا بتل السلطان غرب رفح

قال مراسل قناة "إكسترا نيوز" كريم رجب، إن العمليات العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على جميع المناطق في مدينة رفح الفلسطينية، مستمرة حتى الآن.

وأفاد مراسل "إكسترا نيوز" بوجود اشتباكات بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال الموجودة في المناطق المختلفة في مدينة رفح الفلسطينية.

كما أشار إلى أن فصائل المقاومة أعلنت عن تفجير دبابة من طراز ميركافا في منطقة تل السلطان غرب مدينة رفح الفلسطينية، موضحًا أن العمليات العسكرية تتوسع والآليات الهندسية تتوغل في المناطق الغربية من رفح الفلسطينية والتي تنفذ عمليات تجريف واسعة في هذه المنطقة.

وأوضح أن قوات الاحتلال تعتبر هذه المنطقة هي المحور الأهم للعمليات العسكرية التي تشنها على المناطق المختلفة في مدينة رفح الفلسطينية، لذلك تتمركز معظم الآليات العسكرية في هذا الشريط الحدودي بطول السياج الحدودي بداية من معبر رفح الفلسطيني وحتى منطقة تل السلطان غرب رفح الفلسطينية.