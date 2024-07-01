مشهد جنائزى مهيب لطفلين توأم لقيا مصرعهما غرقًا داخل "بانيو" بالغربية

فى مشهد جنائزى مهيب بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، خرج المئات من المواطنين حاملين نعش توأمين لقيا مصرعهما بعد اختناقهما داخل بانيو منزلهما.

وانهار الأم والأب من البكاء حتى فقدوا الوعى تماما وتحول المشهد الجنائزى إلى مأساة، وتم اصطحابهما لعدد من الأطباء للاطمئنان على حالتهما الصحية.

ولقى طفلان شقيقان توأم، مصرعهما غرقا بمياه حوض الاستحمام بانيو داخل المنزل بمنطقة الشركة المالية بدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وجرى نقل الجثامين للمشرحة بمستشفى المنشاوي العام تحت إشراف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية، إخطارا من العميد محمد شبل، مأمور مركز شرطة كفر الزيات، بورود بلاغ، بمصرع طفلين شقيقين توأم داخل حمام المنزل، بمنطقة الشركة.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية بدائرة مركز شرطة كفر الزيات، تحت إشراف الرائد أحمد شيحة رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات، وتبين العثور على جثتي طفلين شقيقين توأم وهما: الحسن.م.س. ا، والحسين.م.س.ا، وعمرهما عام ونصف العام داخل حمام المنزل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.