الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحريات تكشف ملابسات العثور على جثة سيدة بحدائق أكتوبر

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات العثور على جثة سيدة في مشروع سكني بمدينة حدائق أكتوبر. 

بدأت الواقعة بتلقي مديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة النجدة إخطارا بالعثور على جثة سيدة في مشروع سكني بمنطقة المستثمرين بحدائق أكتوبر حيث أبلغ أحد ملاك الشقق الذي توجه لاستلام شقته بالعثور على جثة السيدة، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال إلى مسرح الواقعة وفحص البلاغ لبيان ملابساته.

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تبين من فحص موقع الحادث العثور على جثة عجوز في مدخل عقار بمنطقة المستثمرين لا يوجد بها أيه إصابات وبكامل ملابسها، وأشارت التحريات التي أجريت بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية والعميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر أن السيدة من المتسولين ترتدي ملابس رثة وتنام على بطانية قديمة وفارقت الحياة بشكل طبيعي ولا توجد شبهة جنائية. 

وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت اليابة العامة التحقيق.

جثة سيدة حدائق أكتوبر متسولة شبهة جنائية أكتوبر

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