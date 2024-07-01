الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرعاية الصحية تستقبل وفد الوكالة الفرنسية فى زيارة للمنشآت الصحية التابعة للهيئة

هيئة الرعاية الصحية
هيئة الرعاية الصحية

استقبلت هيئة الرعاية الصحية وفد الوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك في زيارة لعدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، أول محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

واستهل الوفد جولته بزيارة فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وكان في استقبال الوفد الدكتور مصطفى شعبان، رئيس إقليم القناة والمشرف على فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

ثم زار الوفد "وحدة طب أسرة شمال الحرية" كنموذج لمنشآت الرعاية الأولية التابعة لهيئة الرعاية الصحية، كون منشآت طب الأسرة هي البوابة الأولى للمنتفع، حيث تقدم 80%من الخدمة الطبية والعلاجية التي يحتاجها المواطن، وتم تفقد عيادات «طب الأسرة، الأسنان، الصيدلية»، وتم التعرف على رحلة المريض داخل المنشأة بدءًا من غرفة التسجيل الطبى، ثم المحطة التمريضية، مرورًا بزيارة طبيب الأسرة أو أي التخصصات الطبية الأخرى وصولًا إلى الصيدلية والتعرف على آلية صرف العلاج والخروج من المنشأة أو الإحالة إلى المستوى الأعلى طبيًا حال احتياج المريض لخدمات طبية أعلى، وتم التعرف على آلية صرف علاج الأمراض المزمنة وآلية عمل المنظومة المميكنة من خلال تطبيقات وبرامج منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتابع الوفد زيارته بالتعرف على الأقسام المختلفة بمستشفى الحياة بورفؤاد، وتفقد خط سير المريض داخل المنشأة، واستمعوا إلى آراء المرضى من المترددين على المستشفى، الذين أثنوا على جودة الخدمة الطبية داخل المستشفى.

وخلال الزيارة، تم التعرف بشكل مفصل على تجهيزات مستشفى الحياة بورفؤاد حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية لمستشفى الحياة بور فؤاد، 68 سريرا ما بين أسرة داخلي وعناية مركزة سواء للكبار أو للأطفال وكذلك الطوارئ والعمليات والإفاقة والإنعاش الرئوي، علاوة على أسِرة الحضانات لخدمة حديثي الولادة والمبتسرين، كما تضم المستشفى 12 عيادة خارجية في تخصصات (الجراحة، العلاج الطبيعي، الأنف والأمن والحنجرة، التخاطب والسمعيات، النفسية والعصبية، الباطنة، النساء والتوليد، الأطفال، الأسنان، العظام).

هذا وقد أشاد وفد الوكالة الفرنسية بالتحول النوعي الملحوظ في منشآت هيئة الرعاية الصحية من حيث التجهيزات التقنية والفنية، وأثني على تطور مهارات العاملين والالتزام بمعايير الجودة وابتكار آليات جديدة، بما يضمن جودة مخرجات العمل، نعكس إيجابًا على مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل.


هذا، وشمل وفد الوكالة الفرنسية للتنمية كلًا من السيد اندرو وارد، خبير استراتيجيات الصحة بالوكالة الفرنسية للدعم الفني والتقني والمدير التنفيذي لشركة WHI للاستشارات الصحية، والدكتور مجدي عيسى خبير النظم الصحية والمنسق القومي لمنحة الدعم، والسيدة شيري ماهر، مدير حسابات المنحة، حيث تأتي الزيارة ضمن جهود دعم التعاون التقني والفني القائم بين الجانبين لتسريع وتيرة تطبيق التأمين الصحي الشامل.

كان بمرافقتهم خلال الزيارة كل من الدكتورة إيريني فرج، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بهيئة الرعاية الصحية، الدكتور مازن علاء الدين، المشرف على التعاون مع منظمات التنمية الدولية، وعدد من قيادات فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

هيئة الرعاية الصحية الوكالة الفرنسية للتنمية المنشآت الصحية منظومة التأمين الصحي الشامل فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد

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