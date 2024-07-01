الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جالانت: مقتل 761 جنديًا وإصابة أكثر من 4 آلاف آخرين فى غزة

جالانت
جالانت

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الإثنين، عن حاجة الجيش الإسرائيلي إلى 10 آلاف جندي إضافي على الفور.

وقال جالانت، خلال جلسة للجنة الخارجية والدفاع، إن هناك نحو 761 قتيلًا من الجيش وأكثر من 4 آلاف مصاب في الجيش.

وأضاف: لا يعقل في هذا الواقع الذي فقدنا فيه أكثر من لواء كامل أن نعفي شرائح سكانية كاملة من الخدمة العسكرية.

وشدد على ضرورة تجنيد الحريديم بنسب أعلى في الجيش الإسرائيلي، مضيفًا أنه يمكن أن يطرأ أي تطور مفاجئ في الضفة الغربية.

وأمس الأحد، تظاهر آلاف المتدينين من اليهود الحريديم في مدينة القدس المحتلة ضد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية القاضي بإلزامهم بأداء الخدمة العسكرية.

كانت المحكمة العليا الإسرائيلية قضت الثلاثاء الماضي، بفرض تجنيد اليهود الحريديم في جيش الاحتلال الذي يواجه مقاومة شرسة في قطاع غزة ويتعرض لضغط على جبهة جنوب لبنان.

كما أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميد ميزانية المدارس الدينية، وقالت في قرارها إنه لا يوجد أساس قانوني تستند إليه الحكومة في إعفاء اليهود الحريديم من التجنيد.

ومن شأن هذا القرار أن يحدث صدمة في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المعارض لتجنيدهم.

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