«لسه ليلنا طويل».. ديانا حداد تطرح لجمهورها أغنية "الناس الحلوة"

طرحت الفنانة ديانا حداد أحدث أغانيها التي تحمل اسم «الناس الحلوة» عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقررت ديانا طرح الأغنية التي كتبها محمود فاروق ولحنها مدين هذه الفترة لكى تعبر من خلالها عن أجواء الصيف والفرح والسهر، حيث تقول كلماتها.

السهر والناس الحلوة

غنوة عمّالة تجيب غنوة

كل مادا القعدة بتحلى

لسه ليلنا طويل

طب ياليل اهدالي وهدّي

واحدة واحدة وبشويش عدّي

طول براحتك متّع قلبي

عيشه التفاصيل

الليلة ليليتنا

حلوة فرحتنا

سهرة صبّاحي

عالية ضحكتنا

والناس الرايقة

مزيكا وسايقة

الليلة هنعمل

اللي يبسطنا

سهرة مش لازم تتفوت

قلبي صاحي ومش بيفوت

حبة حبة القعدة احلوت

ولسه اهيه بتحلو

فرصة مش ممكن تتكرر

هيا دي اللمّة اللي تسهّر

كل ماجي اقوم مش بقدر

من جمال الجو

ومن المنتظر أن تسعد ديانا حداد جمهورها خلال الفترة المقبلة بمجموعة من الأغاني السينجل خلال موسم الصيف، لترافق أغانيها كل محبيها، وتخفف عنهم حرارة الصيف.