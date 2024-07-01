استشهاد 23 وإصابة 91 آخرين بثلاثة مجازر ضد عائلات فلسطينية خلال 24 ساعة

أصدرت وزارة الصحة في غزة بيانًا حول عدد الأشخاص الذين استشهدوا وجرحوا جراء الغارات الجوية الإسرائيلية خلال اليوم الماضي.

وقالت الوزارة إن "الهجمات الإسرائيلية قتلت 23 شخصًا وأصابت 91 آخرين في ثلاث مجازر ضد عائلات فلسطينية خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت: "لا يزال العديد من الأشخاص محاصرين تحت الأنقاض وعلى الطرق، حيث لا يتمكن رجال الإنقاذ من الوصول إليهم".

الوصول إلى غزة لا يزال مقيدًا بشدة

وفي وقت سابق، قال يانيز لينارسيتش، المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، إن الوصول إلى غزة لا يزال "مقيدًا بشدة"، مع "تراكم المساعدات على الحدود"، والوصول الآمن ودون عوائق للسلع وعمال الإغاثة "مسألة حياة أو موت".

وأدت الغارات الجوية الإسرائيلية والقتال البري مع حماس إلى تدمير المرافق الطبية في غزة. كما أثر إغلاق معبر رفح بشدة على إيصال المواد الغذائية والأدوية وغيرها من المساعدات، فقد وجد تقرير للأمم المتحدة صدر الشهر الماضي أن خمس سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ما زالوا معرضين لخطر المجاعة.

ووصفت الأمم المتحدة المخاطر التي يتعرض لها العاملون في المجال الإنساني في غزة بأنها لا تطاق، وضغطت على إسرائيل من أجل تنسيق أكثر فعالية مع منظمات الإغاثة التي تطالب الجيش الإسرائيلي بتحسين الإجراءات الأمنية والالتزام بها والتي تهدف إلى الحفاظ على سلامة عمالها.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل جندي جنوب قطاع غزة دون تقديم تفاصيل. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجندي قتل في رفح في منزل مفخخ، بحسب رويترز.