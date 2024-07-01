الإثنين 01 يوليو 2024
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شيرين عبدالوهاب ترد على اتهامات حسن الشافعى وشقيقها لها (إنفوجراف)

شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب

تحدثت الفنانة شيرين عبدالوهاب عن أزمتها الشهيرة مع شركة الإنتاج الفني المملوكة للموزع الموسيقي حسن الشافعي ومحمد الشاعر، مشيرة إلى أنها لم توقع مع الشركة أي عقود كما زعم.

وقالت شيرين إن من علامات الاستفهام أن يخرج علينا الممثل القانوني للشركة المنتجة لها مدافعًا عن المدعو محمد الشاعر، أو يتضامن معه، في حين أن الأخير هو من نشر أغنية "وبحلفك"، التي بسببها قامت بدفع مبلغ 8 ملايين، قيمة الشرط الجزائي، وفسخ العقد كما حكمت المحكمة، وهذه العلاقة تثير الريبة.
 

شيرين عبدالوهاب حسن الشافعي الموسيقى المدعو محمد الشاعر وبحلفك أغنية وبحلفك

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شيرين عبدالوهاب ترد على اتهامات حسن الشافعى وشقيقها لها (مستندات)

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