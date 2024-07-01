إكلريكية المحرق تعلن فتح أبوابها لقبول الدفعة الجديدة من الدارسين

أعلنت الكلية الإكلريكية بدير السيدة العذراء مريم للرُهبان الأقباط الأرثوذكس، بمحافظة أسيوط، والمعروف بـ«الدير المحرق»، عن فتح أبوابها لقبول دفعة جديدة، من الطلاب والدارسين.

وقال المركز الإعلامي للكلية، في بيان له، إن العام الجديد يحمل شعار «سفراء عن المسيح»، موضحًا أن الكلية الاكلريكية بالمحرق هى كلية لاهوتية قبطية أرثوذكسيه تابعة للكنيسة القبطية الارثوذكسية، مقرها دير القديسة العذراء مريم بجبل قسقام الشهير بالمحرق بمركز القوصية محافظة أسيوط، وذلك عندما اعتلى مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث السدة المرقسية قام بنقل القسم المتوسط للحاصلين على الشهادة الإعدادية من الكلية الإكليريكية بالقاهرة إلى الدير المحرق عام 1973م.

ثم قام قداسته فى عام 1978م بتحويل القسم المتوسط إلى العالى، يلتحق به الحاصلون على الثانوية العامة أو الدبلوم، وتكون مدة الدراسة بالإكليريكية أربع سنوات، بعدها يحصل الخريج على بكالوريوس العلوم اللاهوتية والكنسية، والآن أصبح الالتحاق بالكلية قاصرًا على خريجى الكليات والمعاهد العليا فقط.

وتهتم الكلية بإعداد كوادر قبطية أرثوذكسية، قادرة على قيادة المجتمع الكنسي للحياة الأبدية من خلال تعاليم الكتاب المقدس والتقليد من خلال توفير معلومات كافية ومختصة ومفصلة حول الكتاب المقدس ومكانته في الأرثوذكسية، والعقيدة واللاهوت،و تاريخ الكنيسة، والطقوس الدينية، والألحان، والقيم الروحية والإنسانية.

وتوفير مهارات التفكير والبحث المناسبة، للسماح للطلاب بالحصول على البصيرة والاستنارة لفهم المعلومات، وأن يكونوا قادرين على المساهمة في البحث العلمي، وذلك مع الاحترام الكامل للتقليد الأرثوذكسي المُسَّلم من القديسين، ومساعدة كل طالب على فهم، وتقوية الادراك الشخصي لعلاقتهم بهذا التقليد.

وعن اقسام الكلية فهي كالاتي:

1. قسم الكتاب المقدس.

2. قسم اللاهوت.

3. قسم الاباء وتاريخ الكنيسة.

4. قسم العبادة والليتورجيا.

5. قسم العلوم الانسانية.

6. قسم اللغات.