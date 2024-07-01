الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل مديرية التعليم بالقاهرة تتفقد إدارة بدر التعليمية

وكيل شئون الإدارات
وكيل شئون الإدارات التعليمية خلال جولتها

أجرت زينب عبدالفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة لشئون الإدارات التعليمية، اليوم الإثنين، جولة تفقدية لإدارة بدر التعليمية؛ لمتابعة سير العمل داخل الإدارة.

وبدأت وكيل المديرية الجولة بالمرور على مدرسة أحمد زويل الرسمية للغات لمتابعة مركز تنمية القدرات للنشاط الصيفى، وحثت جميع الطلاب على أهمية مواصلة النشاط الصيفي، وذلك بهدف تنويع المهارات واكتشاف المواهب في مختلف المجالات ضمن استراتيجية بناء الإنسان المصري التي هى من أهم محاور رؤية مصر التنموية 2030.

كما أكدت ضرورة الاهتمام بالطلاب المبدعين والمبتكرين ووضع خطط لمساعدتهم على تنمية قدراتهم وصقل مواهبهم.

وناشدت بعمل خطة للتركيز على تنمية مهارات الطلاب ضعاف القراءة والكتابة لتحسين مستواهم التعليمي، بالإضافة إلى رصد المتسربين من التعليم ووضع خطط لجذبهم للمدرسة، خاصة أثناء النشاط الصيفي.

وأثنت وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية" على الجهود المبذولة من جانب الطلاب والمعلمين، متمنية لهم مزيدًا من التوفيق والنجاح والتميز.

ووجهت عبدالفتاح، بتوفير الأجواء الهادئة لافتة إلى البدء في التحويلات للطلاب بين المدارس والمحافظات، كما تابعت رصد العجز والزيادة للعاملين بديوان عام الإدارة والمعلمين والعاملين داخل المدارس بكل نوعياتها.

وكيل شئون الإدارات التعليمية خلال جولتها
وكيل شئون الإدارات التعليمية خلال جولتها
وكيل شئون الإدارات التعليمية خلال جولتها
وكيل شئون الإدارات التعليمية خلال جولتها
وكيل شئون الإدارات التعليمية خلال جولتها
وكيل شئون الإدارات التعليمية خلال جولتها
وكيل شئون الإدارات التعليمية خلال جولتها
وكيل شئون الإدارات التعليمية خلال جولتها
إجراء جولة تفقدية وكيل تعليم القاهرة تعليم القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

مواد متعلقة

أبرز محاور محافظة القاهرة فى خطة 2030

القاهرة الإخبارية: محافظة غزة شهدت مجزرة إسرائيلية راح ضحيتها قرابة 30 شهيدا

الأكثر قراءة

بقاء محمد صلاح.. "ذا أثلتيك" تكشف خطة ليفربول بشأن صفقات الصيف

فى ظل صعوبة عودته.. هل يعتزل شيكابالا نهاية الموسم الجارى؟

وزارة الصحة تغلق 39 منشأة خاصة لعلاج الإدمان والطب النفسى لوجود مخالفات

بعد تجميده بفرمان من كولر.. الأهلى يحدد 2.5 مليون دولار لرحيل كهربا

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

بوابة نتائج التعليم الفني.. موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

اللهم اجعلها حكومة خير وبركة ورخاء

خالد حريب

التغيير الوزاري.. هل نشهد ثورة تصحيح جديدة ؟

أحمد أبوالمحاسن

حكومة الجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

صور

«التنسيقية» تحتفي بـ30 يونيو: 11 عامًا على إنقاذ وطن

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر