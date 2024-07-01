وكيل مديرية التعليم بالقاهرة تتفقد إدارة بدر التعليمية

أجرت زينب عبدالفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة لشئون الإدارات التعليمية، اليوم الإثنين، جولة تفقدية لإدارة بدر التعليمية؛ لمتابعة سير العمل داخل الإدارة.

وبدأت وكيل المديرية الجولة بالمرور على مدرسة أحمد زويل الرسمية للغات لمتابعة مركز تنمية القدرات للنشاط الصيفى، وحثت جميع الطلاب على أهمية مواصلة النشاط الصيفي، وذلك بهدف تنويع المهارات واكتشاف المواهب في مختلف المجالات ضمن استراتيجية بناء الإنسان المصري التي هى من أهم محاور رؤية مصر التنموية 2030.

كما أكدت ضرورة الاهتمام بالطلاب المبدعين والمبتكرين ووضع خطط لمساعدتهم على تنمية قدراتهم وصقل مواهبهم.

وناشدت بعمل خطة للتركيز على تنمية مهارات الطلاب ضعاف القراءة والكتابة لتحسين مستواهم التعليمي، بالإضافة إلى رصد المتسربين من التعليم ووضع خطط لجذبهم للمدرسة، خاصة أثناء النشاط الصيفي.

وأثنت وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية" على الجهود المبذولة من جانب الطلاب والمعلمين، متمنية لهم مزيدًا من التوفيق والنجاح والتميز.

ووجهت عبدالفتاح، بتوفير الأجواء الهادئة لافتة إلى البدء في التحويلات للطلاب بين المدارس والمحافظات، كما تابعت رصد العجز والزيادة للعاملين بديوان عام الإدارة والمعلمين والعاملين داخل المدارس بكل نوعياتها.

وكيل شئون الإدارات التعليمية خلال جولتها

وكيل شئون الإدارات التعليمية خلال جولتها

وكيل شئون الإدارات التعليمية خلال جولتها