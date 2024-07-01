جوميز يطلب رحيل 3 لاعبين عن الزمالك فى الموسم المقبل

طلب البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الزمالك، رحيل بعض اللاعبين الجدد عن الفريق في الموسم المقبل.

وأكد مصدر داخل الزمالك أن جوميز طلب رحيل كل من محمد عاطف ومهاب ياسر ومحمد أشرف روقا في الموسم المقبل.

ويرى المدرب صعوبة الاعتماد على الثلاثي بشكل أساسي مع الفريق في الوقت الحالي.

وينتهي عقد روقا مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي ناد حاليا.

في الوقت الذي ضم الزمالك كلا من محمد عاطف ومهاب ياسر في يناير الماضي، لكن الثنائي لم يقدما المستوى المنتظر بعد.

وبدأ مسئولو الزمالك من الآن الترتيب والتجهيز للموسم الجديد والتحضير للمراكز التي يحتاج الفريق للتدعيم فيها، ويستعد الزمالك لملاقاة فريق فاركو يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.

وأكد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لكرة القدم بنادي الزمالك أن مباراة سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري الممتاز كانت صعبة جدًا، ووجه التهنئة للفريق المنافس على المستوى الذي ظهر عليه في المباراة، مشيدًا بالمدير الفني لسيراميكا واللاعبين.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء قائلًا: "السبب الرئيسي في فوز الزمالك هو أن لاعبي الفريق كانوا يقاتلون في الجزء الهجومي، ولدي احساس مختلف في هذه المباراة بتسجيل أربعة أهداف وصناعة العديد من الفرص".

وتابع "الأمر الذي لم يعجبني هو ترك المساحات للمنافس، ما ساعد في تحولهم الهجومي، لكن في النهاية الأمر الجيد هو تحقيق الفوز، والنتيجة عادلة وفقا ما قدمه لاعبو فريقي".

وفيما يخص غياب الجماهير عن لقاء اليوم قال: "سأتحدث عن رأيي الشخصي، أنا كمدرب أفضل أن أرى الاستاد ممتلئ لأن قيمة الزمالك الكبيرة سببها الجماهير، ونحن كلاعبين وجهاز فني نفضل تواجد الجماهير دائما، وأحترم السبب الذي لم يجعلهم يحضرون، لكن هناك جزءا صغيرا حضر واستحق أن يفرح بفوز فريقه".

وتحدث جوميز عن تدعيمات الفريق في الموسم الجديد قائلًا: "لا نستطيع قيد أي لاعب جديد بسبب إيقاف قيد الزمالك وقد يكون الأمر سلبيا بشكل عام، لكن الأمر إيجابي بالنسبة لي لأن الأمر يزيد من تركيزنا مع الفريق الآن وعدم الانشغال بأي أمور أخرى".