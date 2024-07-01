الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جامعة بنها الأهلية تبحث إنشاء محطة طاقة شمسية ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء

جامعة بنها الأهلية..
جامعة بنها الأهلية.. تبحث إنشاء محطة طاقة شمسية

أصدر الدكتور جمال سوسة القائم بأعمال رئيس الجامعة، قرارًا بتشكيل لجنة لترشيد استهلاك الطاقة وذلك في إطار حرص الجامعة على ترشيد استهلاك الطاقة توافقًا مع جهود الدولة المصرية لترشيد استهلاك الكهرباء، وبهدف الحفاظ على البيئة والتغلب على مخاطر التغير المناخي تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأوضح الدكتور جمال سوسة، أن اللجنة سوف تعمل على دراسة أولويات استخدام مصادر الطاقة بمختلف أنواعها، وسبل ترشيد الطاقة المتاحة وذلك بما يتوافق مع طبيعة وحاجة العمل بالجامعة، مؤكدًا أن اللجنة ستعمل على وضع خطة متكاملة لآليات الترشيد ومتابعة تنفيذ محاور خفض الاستهلاك، مشيرًا إلى قيام الجامعة بدراسة إنشاء محطة طاقة شمسية بأسطح بنايات الجامعة.

ووجَّه رئيس الجامعة، برصد مكافآت تحفيزية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين المهتمين بتنفيذ مشروعات بحثية تطبيقية في مجالات ترشيد استهلاك الكهرباء، وتوجيه الدعم المطلوب لتنفيذ المشروعات البحثية لتحسين كفاءة الخلايا الشمسية للاستخدامات المختلفة.

 كما وجَّه "سوسة" بالقيام بأنشطة توعوية لمنسوبي الجامعة بشأن أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء وإلزام الطلاب والعاملين بإغلاق الأجهزة الكهربائية مثل شاشات العرض وأجهزة الكمبيوتر بعد الانتهاء من استعمالها لتقليل هدر الكهرباء.

وأوضح سوسة، أن منشآت الجامعة مصممة وفقًا لمعايير المباني الخضراء والكود المصرى لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، بالإضافة إلى تطبيق نظام فصل الأحمال الكهربائية بالمباني، مشيرًا إلى أن المباني معزولة بشكل يقلل من احتياجها في فصل الصيف إلى تشغيل مكيفات الهواء، وذلك طبقًا لمعايير العمارة الخضراء.

وأوضح أن الجامعة حريصة على الاستغلال الأمثل للإضاءة الطبيعية نهارًا بديلًا عن استخدام المصابيح الكهربائية، كذلك استخدام الإضاءات والشاشات الموفرة للطاقة داخل المدرجات وقاعات التدريس، بجانب قيام الجامعة بتخفيض إضاءة الطرقات والمداخل بالحرم الجامعي والعمل على خطوط الطوارئ فقط مع المتابعة المستمرة ومراجعة جميع مرافق الكهرباء بالجامعة وضمان سلامتها واستيفائها معايير التشغيل للحد من الطاقة الكهربائية، لافتًا إلى أن الجامعة تقوم بفصل التيار الكهربائي عن كل المنشآت التابعة لها بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

جدير بالذكر أن الجامعة نفَّذت مشروعًا بحثيًا؛ لتحسين كفاءة الخلايا الشمسية عن طريق المواد متغيرة الحالة مع الكربون الرغوي، وتم نشر البحث في إحدي المجلات الدولية المصنفة عالميا Q1، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع بحثي آخر لتحسين كفاءة الخلايا الشمسية وتسخين المياه للاستخدامات المنزلية بواسطة المواد متغيرة الحالة وجارٍ النشر العلمي.

جامعة بنها الأهلية جمال سوسة ترشيد الاستهلاك ترشيد الكهرباء استهلاك الطاقة

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