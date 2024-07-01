رئيس البرلمان العربى يهنئ الصومال بمناسبة العيد الوطنى

هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، جمهورية الصومال الفيدرالية رئيسًا وحكومة وبرلمانًا وشعبًا بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني، الذي يوافق الأول من يوليو من كل عام.

دعم البرلمان العربي للصومال

وأكد "العسومي" دعم البرلمان العربي الكامل للصومال في مواجهة كل التحديات التي تواجهه تحت قيادة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، معربًا عن صادق تمنياته بأن يحقق الصومال التقدم والازدهار والعيش الكريم للشعب الصومالي.

استقلال رغم الانقسام

ويحتفل الشعب الصومالي في الأول من يوليو من كل عام، بذكرى الاستقلال الوطني، حيث تقام الاحتفالات في العاصمة مقديشو وعموم محافظات البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية الصومال قد نالت استقلالها من المستعمرتين البريطانية والإيطالية في عام 1960، بعد كفاح طويل في سبيل الحصول على الحرية والسيادة الكاملتين.



وكان الاستعمار الأوروبي قسم أراضي الصومال إلى أجزاء، حيث أخذت بريطانيا الجزء الشمالي من البلاد، وإيطاليا الجزء الجنوبي، بينما حصل الفرنسيون على ما يسمى بالصومال الفرنسي وهو المعروف حاليًا بجيبوتي.



ورغم عدم وجود نظام سياسي يربط القومية الصومالية آنذاك إلا أنهم وقفوا ضد الاستعمار.