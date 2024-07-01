اندلاع النيران فى سيارة بمحطة وقود بأسوان.. والحماية المدنية تحاول السيطرة (صور)

اندلع حريق هائل فى سيارة داخل محطة وقود كوم أمبو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الإثنين، ما أدى إلى اشتعال السيارة بأكملها، وعلى الفور توجهت سيارات الإطفاء لمكان الحريق للسيطرة عليه.

حريق سيارة داخل محطة الوقود

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا بنشوب حريق هائل داخل سيارة داخل فى محطة وقود كوم أمبو شمال المحافظة، وعلى الفور تم إخطار وحدة الحماية المدنية لتوجه لمكان الحريق.

وانتقلت على الفور وحدة الحماية المدنية بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان إلى مكان الحريق للسيطرة على النيران بالسيارة قبل امتدادها بالمنطقة بشكل أكبر واتخاذ الإجراءات اللازمة وحماية المواطنين المتواجدين والمارين بالمنطقة.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى منطقة الحريق فى محطة الوقود للتدخل الفوري حال وجود أي إصابات.

وبالتحريات الأولية والمعاينة تبين اندلاع النيران في سيارة ملاكي أثناء توقفها داخل محطة البنزين للتزود بالوقود، وتدخل أفراد المحطة في محاولة لاحتواء الحريق قبل امتداده لخزانات المحطة، ورجحت المعاينة اشتعال النيران نتيجة شرارة كهربائية من السيارة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

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