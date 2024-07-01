الفن يفضح «طيور الظلام».. كيف كشف وحيد حامد زيف جماعة الإخوان؟

نجح السيناريست الكبير وحيد حامد في كشف زيف الجماعة الإرهابية من خلال أعماله الفنية التي تعلق بها وعشقها الجمهور والتي كانت سببًا في غضب الجماعة من الكاتب الراحل، بل ووصل الأمر إلى شماتتهم في موته وكان أبرز هذه الأعمال "الإرهاب والكباب"، "طيور الظلام"، ومسلسل "الجماعة" بجزءيه.

الإرهاب والكباب

كان لفيلم الإرهاب والكباب مكانة خاصة لدى الجمهور العربي والمصري الذي فضح من خلاله السيناريست الراحل وحيد حامد بالتعاون مع الزعيم عادل إمام مخطط الجماعة الإرهابية وطريقتهم ومحاولتهم المستمرة في السيطرة على مفاصل الدولة بطرقهم الخاصة من خلال استخدامهم للشعارات الدينية.

أبطال الإرهاب والكباب

شارك في بطولة الإرهاب والكباب عدد كبير من النجوم أبرزهم عادل إمام، يسرا، كمال الشناوي، أحمد راتب، محمد يوسف، أشرف عبدالباقي، علاء ولي الدين، إنعام سالوسة، ماجدة زكي، يوسف داود، وغيرهم من النجوم، والفيلم من إخراج شريف عرفة، وتأليف وحيد حامد.

طيور الظلام

تدور قصة الفيلم حول 3 محامين أصدقاء الأول فتحي نوفل (عادل إمام) يتحول من رجل له موقف لانتهازي، يصعد اجتماعيًا ليصبح مدير مكتب أحد الوزراء، والثاني علي الزناتي (رياض الخولي) فهو ينضم للجماعات المتطرفة ويحاول علي تجنيد فتحي لصفوف جماعته الإرهابية، أما الزميل الثالث محسن (أحمد راتب) فهو موظف بسيط متمرد يقرر أن يبقى بعيدًا عن الصراع الدائر بين الحكومة والجماعات الدينية.

أبطال فيلم طيور الظلام

الفيلم إخراج شريف عرفة، قصة وسيناريو وحوار وإنتاج وحيد حامد سنة 1995 من بطولة عادل إمام، يسرا، جميل راتب، أحمد راتب، رياض الخولي، عزت أبوعوف.

مسلسل الجماعة

كان مسلسل الجماعة بجزءيه آخر ما كتب الراحل وحيد حامد ويتحدث فيه عن الجماعة الإرهابية، ودارت أحداثه حول نفى سامي شرف، مدير مكتب جمال عبدالناصر كل ما جاء في العمل بأن “ناصر” كان إخوانيًا في شبابه، وهو ما أكده السيناريست الراحل من خلال مستندات قال إنه يمتلكها ليثبت حقيقة ما قاله.