الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل يوجد تمريض عسكري بعد الإعدادية 2024؟.. أبرز المدارس البديلة للثانوية العامة

التمريض العسكري
التمريض العسكري

هل يوجد تمريض عسكري بعد الإعدادية 2024..سؤال ارتفع عليه البحث خلال الأيام القليلة الماضية من عدد كبير من أولياء امور وطلاب الشهادة الاعدادية، وذلك بالتزامن مع اعلان نتيجة الامتحانات والبدء في التقديم الإلكتروني، ونتيجة لذلك يعرض "الدستور" خلال السطور التالية اجابة التساؤل عن وجود تمريض عسكري بعد الإعدادية.

هل يوجد تمريض عسكري بعد الإعدادية 2024؟

استقبلت القوات المسلحة لعدة سنوات طلبات الالتحاق بمدرسة تمريض عسكري بعد الإعدادية، ولكن تم إلغاء تمريض عسكري بعد الاعدادية منذ عدة سنوات، واكتفت القوات المسلحة باستقبال طلبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة شعبة (علمي علوم) في كليات تمريض عسكري فقط.

هل يوجد تمريض عسكري بعد الإعدادية 2024 للبنات أو الذكور؟

تنسيق التمريض 2024 محافظة الشرقية|تنسيق تمريض بعد الاعدادية جميع المحافظات

المدارس البديلة للثانوية العامة 2024

- مدارس الطاقة الشمسية: وتقبل الحاصلين على شهادة الإعدادية (عام، أزهري) بمجموع لا يقل عن 240 درجة وتهدف إلى تكوين كوادر متخصصة للعمل في إنتاج الكهرباء من ألواح الطاقة الشمسية.

- مدارس توشيبا العربي: وتقبل الحاصلين على شهادة الإعدادية (عام، أزهري) بمجموع لا يقل عن 240 درجة وتهدف إلى تكوين كوادر مدربة في تصنيع وصيانة الأجهزة الكهربائية.

- مدارس الضبعة: وتقبل الحاصلين على شهادة الإعدادية (عام، أزهري) بمجموع لا يقل عن 240 درجة وتهدف إلى تكوين كوادر مدربة للعمل في مفاعل الضبعة النووي بشرط ألا تقل درجات مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم عن 95%.

- مدارس الهيئة العربية للتصنيع: وتقبل الحاصلين على شهادة الإعدادية (عام، أزهري) بمجموع لا يقل عن 240 درجة وتهدف إلى تكوين كوادر مدربة في تصنيع الإلكترونيات.

- مدارس الأثاث بدمياط: وتقبل الحاصلين على شهادة الإعدادية (عام، أزهري) بمجموع لا يقل عن 240 درجة وتهدف إلى تكوين كوادر مدربة في تصنيع وصيانة الأثاث المنزلي.

- مدارس الذهب والمجوهرات: وتقبل الحاصلين على شهادة الإعدادية (عام، أزهري) بمجموع لا يقل عن 240 درجة وتهدف إلى تكوين كوادر مدربة في تصنيع الحلي والمجوهرات.

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