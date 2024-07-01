الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"تعليم الإسكندرية": تبكير مواعيد العمل بديوان المديرية والإدارت التعليمية

الدكتور عربي أبوزيد
الدكتور عربي أبوزيد

أصدر الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أمرًا إداريًّا بتبكير مواعيد العمل بديوان المديرية ودواوين الإدارات التعليمية التسع ليبدأ العمل وتقديم الخدمات للمواطنين في الثامنة صباحًا؛ لترشيد استهلاك الكهرباء بديوان المديرية والإدارات التعليمية وجميع المدارس التابعة لها ومراعاة الظروف المناخية وارتفاع معدلات درجات الحرارة، مُشيرًا إلى الاستثمار الأمثل للإضاءة الطبيعية من خلال النوافذ المتاحة (الشبابيك - الأبواب).

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وتنظيم العمل بالدواوين وسرعة إنهاء وإنجاز خدمات المواطنين.

وشدّد مدير المديرية على ضرورة الالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لجميع المنشآت التعليمية عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية باستثناء حجرات ( النوبتجى - حارس الأمن - حجرة الراك )، وأصدر تعليماته لمديري عموم المديرية والإدارات التعليمية وإدارة الأمن بمتابعة تنفيذ التعليمات الصادرة.

وأكَّد أبوزيد أهمية استثمار الأنشطة الصيفية بجميع مدارس المحافظة في تنظيم ندوات توعية شاملة وإعداد لافتات إرشادية وعمل مناظرات ومجلات حائطية لأبنائنا الطلاب ليكونوا سفراء لترشيد الاستهلاك في المشاركة في توعية الأسرة المصرية وتعزيز وتعظيم دورها في تقليل الإضاءة وعدم إضاءة مصابيح الأماكن غير المستخدمة وعدم ترك أجهزة الكمبيوتر والتلفاز بمصدر التيار الكهربي دون الحاجة إليها.

تعليم الإسكندرية استهلاك الكهرباء المستقبل الكهرباء المدارس محافظ الإسكندرية

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