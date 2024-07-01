غدًا.. عروض أفلام ترميم المركز القومي للسينما بالإسماعيلية

ينظم المركز القومي للسينما، برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة ونادي سينما الإسماعيلية، وذلك في السابعة من مساء غدٍ الثلاثاء تحت رعاية وزيرة الثقافة واللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.

ويعرض كلًا من فيلم صائد الدبابات للمخرج خيري بشارة، وفيلم نهاية خط بارليف إخراج عبد القادر التلمساني، وهي افلام قام مهرجان الإسماعيلية بترميمها ويأتي عرض هذه الأفلام ضمن الفعاليات التي ينظمها المركز القومي للسينما للاحتفال بذكرى 30 يونيو.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوه لمناقشتها مع الجمهور ويديرها كل من الناقد السينمائي إسلام أحمد علي والناقدة السينمائية شاهندة محمد علي والناقد.