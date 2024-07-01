الإثنين 01 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا.. عروض أفلام ترميم المركز القومي للسينما بالإسماعيلية

المركز القومي للسينما
المركز القومي للسينما بالإسماعيلية

ينظم المركز القومي للسينما، برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر، بالتعاون مع مكتبة مصر العامة ونادي سينما الإسماعيلية، وذلك في السابعة من مساء غدٍ الثلاثاء تحت رعاية وزيرة الثقافة واللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية. 

ويعرض كلًا من فيلم صائد الدبابات للمخرج خيري بشارة، وفيلم نهاية خط بارليف إخراج عبد القادر التلمساني، وهي افلام قام مهرجان الإسماعيلية بترميمها ويأتي عرض هذه الأفلام ضمن الفعاليات التي ينظمها المركز القومي للسينما للاحتفال بذكرى 30 يونيو.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوه لمناقشتها مع الجمهور ويديرها كل من الناقد السينمائي إسلام أحمد علي والناقدة السينمائية شاهندة محمد علي والناقد.

المركز القومي للسينما حسين بكر نادي سينما الإسماعيلية الإسماعيلية وزيرة الثقافة شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية

مواد متعلقة

"القاهرة باريس".. أحدث برامج "أون تايم سبورت" استعدادًا للأولمبياد

مهرجان المسرح المصري يكرم الفنان عبد الله سعد خلال دورته الـ17

لطيفة تطرح كليب "مطول الوجع" وتتخطى 10ملايين مشاهدة فى 5 أيام

13 يوليو.. ختام اليوبيل الذهبي لمهرجان جمعية الفيلم

أحمد المالكي يعلن عن تعاونه مع كريم محسن: الأغنية اللي هتولع الصيف

الأربعاء.. محمد شردى يقدم «كل يوم» على قناة أون

تقاطع طرق.. التفاصيل الكاملة لمسلسل حنان مطاوع الجديد

استعدادًا لمسلسل رمضان 2025.. فيديو طريف لياسمين عبدالعزيز داخل الجيم

الأكثر قراءة

هل تقرر إلغاء التوقيت الصيفى؟.. مصادر تكشف الحقيقة

جوميز يحسم مستقبل أجانب الزمالك ويطلب رحيل هذا الثنائى

وزارة الصحة تغلق 39 منشأة خاصة لعلاج الإدمان والطب النفسى لوجود مخالفات

بقاء محمد صلاح.. "ذا أثلتيك" تكشف خطة ليفربول بشأن صفقات الصيف

برقم الجلوس فقط.. رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2024 الدور الأول 

فى ظل صعوبة عودته.. هل يعتزل شيكابالا نهاية الموسم الجارى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

اللهم اجعلها حكومة خير وبركة ورخاء

خالد حريب

التغيير الوزارى.. هل نشهد ثورة تصحيح جديدة؟

أحمد أبوالمحاسن

حكومة الجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

ملفات أمام رئيس الحكومة

محاسن السنوسي

فى ذكرى ثورة 30 يونيو نتساءل: لو أن جماعة الإخوان فى سدة الحكم ماهو مصير "غزة" بعد 7 أكتوبر؟

حسين دعسة

بايدن سيكمل السباق.. ترامب يتحفز.. والإيباك بينهما

أحمد غنام

New Amsterdam | فلسفة الصبر: كيف نتعلم التفويض ونحول الفشل إلى نجاح؟

أحمد بهاء الدين شعبان

هل تجاوزت إسرائيل عتبة «الغموض النووى»؟ «3»

صور

«التنسيقية» تحتفي بـ30 يونيو: 11 عامًا على إنقاذ وطن

التاريخ والفيزياء يُبكيان طلاب الثانوية العامة

قلق وترقب.. أولياء الأمور ينتظرون أبنائهم أمام لجان الثانوية العامة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين

المتطرف "بن غفير" يطالب بإعدام المعتقلين والأسرى فى سجون الاحتلال

تقرير أمريكى: المرحلة الجديدة من حرب غزة لا نهاية لها والاحتلال مستمر