الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عضو بالتحالف الوطنى: 30 يونيو أقوى ملحمة للمصريين للوقوف أمام مخططات الجماعة الإرهابية

المهندس عصام ابوالدهب،
المهندس عصام ابوالدهب، عضو التحالف

أكد المهندس عصام أبوالدهب عضو التحالف الوطنى للعمل الاهلي التنموي، إن ثورة 30 يونيو تعد ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن، فقد سطر الشعب المصري أقوي ملحمة بالخروج والوقوف أمام مخططات جماعة إرهابية، مقدمًا بتحية إجلال وتقدير للشعب المصري وتحية تقدير لأبنائنا الشهداء والمصابين من الشعب والجيش والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداء للوطن.

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ثورة 30 يونيو 

وأضاف عضو التحالف الوطني في تصريحات له اليوم، أن ثورة 30 يونيو 2013 وتولي الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم في عام 2014، أدى إلى استعادة الدولة الوطنية في أعقاب مرور فترة شديدة الصعوبة والخطورة شهدتها البلاد، كادت تطيح بمصر إلى مستقبل مجهول لا يعلم أحد كيف يمكن أن تخرج منه بسلام.

 

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وثمن المهندس عصام أبوالدهب كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو، قائلًا: «شملت العديد من الرسائل المختلفة حول عدد من الموضوعات والقضايا، فيحتفل المصريون بذكري الثورة في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة عددًا من الصراعات التي تطلب تجديد الدعم ومساندة الدولة والوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية، ودعم كل القرارات التي يتم اتخاذها من أجل حفظ الأمن القومي المصري والاستقرار الداخلي للبلاد.

 

للمرأة المصرية دور بارز

وأشار عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إلى أن فئات الشعب المصري انتفضت في ثورة 30 يونيو وكان للمرأة المصرية دور بارز وفعّال في إنجاح الثورة ليس فقط من خلال مشاركتها بكثافة في 30 يونيو في كل أنحاء الوطن، بل ومشاركتها بكثافة في كل الاستحقاقات التي مرت بها الدولة عقب الثورة، فالمرأة المصرية هي عامل قوي في دعم واستقرار مصر.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ثورة 30 يونيو الوطن جماعة إرهابية فالمرأة المصرية

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