الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"حكمة قائد وإرداة شعب".. ندوة تثقيفية في جامعة الوادي الجديد

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظم قطاع خدمة المجتمع وشئون البيئة بجامعة الوادى الجديد ندوه تثقيفية بعنوان "حكمه قائد وإرداة شعب" بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة ٣٠ يونيو، برعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادي الجديد وإشراف الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، وبمشاركة حمدى رشوان أمين عام الجامعة للشئون الإدارية وعصام عبد الشهيد امين عام الجامعة المساعد للشئون المالية، الدكتور محمد عبد السلام استاذ التاريخ ووكيل كليه الآداب لشئون التعليم والطلاب، وبحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب ومنتسبي الجامعة بقاعة المؤتمرات بالمبنى الإداري لجامعة الوادي الجديد.

وقال الدكتور مصطفى محمود المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة فى كلمته إن أوراق 30 يونيو ستظل عامرة بالمواقف الوطنية، بداية من رسم خارطة الطريق إلى المستقبل، وصولا إلى عهد الجمهورية الجديدة التى تمتلك بنية تحتية وثورة مشروعاتية ورؤية حكيمة.

وأكد الدكتور محمد عبد السلام أستاذ التاريخ ووكيل كليه الآداب لشئون التعليم والطلاب، أن ثورة الثلاثين من يونيو صحوة شعبية فى وجه موجة عاتية من التآمر على مصر عندما فطن المصريون إلى ما تفعله الجماعة الإرهابية من تشويه لشكل الدولة وعبث بمؤسساتها، وإقصاء لشعبها، وتمكين لعناصر الجماعة فيما عُرف بين جموع الشعب بـ «أخونة مؤسسات الدولة» واهتزت كل ميادين التحرير فى بر مصر بملايين الأصوات التى صرخت انحيازا للوطن.

 

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جامعة الوادي الجديد ندوة تثقيفية حكمه قائد وإرداة شعب ثورة ٣٠ يونيو المواقف الوطنية خارطة الطريق إلى المستقبل الجمهورية الجديدة رؤية حكيمة

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