الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قيادى بـ"مستقبل وطن" يطالب الحكومة الجديدة بتنفيذ توصيات الحوار الوطنى

رشاد عبدالغني القيادي
رشاد عبدالغني القيادي بحزب مستقبل وطن

أكد رشاد عبدالغني، القيادي بحزب "مستقبل وطن"، أن الحكومة الجديدة ستتولى المسئولية في ظل ظروف صعبة وتحديات كبيرة تشهدها البلاد على صعيد الأمن القومي والاقتصادي والاجتماعي، بما يتطلب جهودا غير عادية ورؤى مختلفة في التعامل مع الأزمات الراهنة لمواصلة مسار الإصلاح الشامل، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

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وأشار "عبدالغني"، في تصريحات له، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص كل الحرص على التخفيف من معاناة المواطنين ورفع الأعباء عن كاهلهم، من خلال استراتيجية واضحة لجذب وزيادة المحفزات وجذب المستثمرين المحليين والأجانب للأسواق المصرية في شتى القطاعات المختلفة خلال المرحلة المقبلة.

الحكومة الجديدة  

وشدد القيادي بحزب "مستقبل وطن" على ضرورة قيام الحكومة الجديدة بدعم جهود توطين الصناعة والتصنيع الزراعي وتنفيذ خطط التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة ودعم حقوق المواطن في وجود خدمات تليق به، وتوفير احتياجاته من الصحة والتعليم والمسكن والسلع الاستراتيجية الأساسية بأسعار مناسبة.

توصيات الحوار الوطنى 

وطالب "عبدالغني" الحكومة الجديدة بضرورة تنفيذ توصيات الحوار الوطني التى تم الانتهاء منها مؤخرا، خاصة فيما يتعلق ببعض الملفات الهامة، على رأسها القوانين المتعلقة بالمجالس النيابية وعودة المجالس المحلية.

بحزب مستقبل وطن الحكومة الجديدة الأمن القومي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحوار الوطنى

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