الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز

مستشفيات جامعة قناة السويس تنقذ حياة مريض بعملية جراحية دقيقة

جانب من العملية
جانب من العملية

في خطوة طبية استثنائية - نجح فريق أطباء متميزون بمستشفيات جامعة قناة السويس في إجراء عملية جراحية دقيقة لاستبدال الشريان الأورطي الصاعد وجذر الشريان الأورطي ونصف الأورطي المستعرض، والصمام الأورطي، باستخدام أحدث التقنيات والأدوات الطبية.

وأشاد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بجهود الفريق الطبي وطاقم التمريض الذي نجح في تلك العملية الحيوية، لافتًا إلى التزام مستشفيات الجامعة بالتميز في رعاية المرضى وتقديم أفضل الرعاية الصحية، مُتوجهًا بخالص الشكر والتقدير للفريق الطبي وجميع الكوادر المشاركة في هذا الإنجاز الطبي، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المرضى والمزيد من التقدم في خدمة مجتمع إقليم القناة وسيناء.

تفاصيل العملية الجراحية الدقيقة 

وأفاد الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب بأن العملية تمت لمريض يبلغ من العمر 41 عامًا، كان يعاني من تضخم شديد في حجم الشريان الأورطي وارتجاع بالصمام الأورطي وكان الشريان معرض للانفجار في أي لحظة لذلك تم استبداله بأنبوب صناعي.

وأرجع الدكتور أحمد أنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية نجاح العملية إلى مهارة الفريق الطبي المتخصص والرعاية الطبية التي تمت على أعلى مستوى من الجودة الإحترافية، مؤكدًا أن العمليات الطبية الجراحية تتم وفق لأعلى معايير الجودة ومكافحة العدوى مع وجود 9 كبسولات جراحية تم رفع كفاءتها وفق أعلى المعايير العالمية للمنشآت الطبية.

كما أكد الدكتور محمد عمرو أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب والصدر ورئيس الفريق الطبي للعملية أن العملية تعد من الجراحات الدقيقة وعلى درجة عالية من الخطورة في جراحة القلب والصدر وتم تنفيذها من خلال فريق من أعلى الكوادر الطبية المتخصصة وفريق تخدير وتمريض على أعلى مستوى من الكفاءة.

وحرص الدكتور محمد عمرو على الإطمئنان على حالة المريض بعناية قلب وصدر.

ومن جانبه - أثنى المريض بمستوى الخدمة التي تلقاها سواء بتسهيل الإجراءات الطبية أو توفير المستلزمات الطبية لإجراء العملية مقدمًا شكره وتقديره للفريق الطبي الذي قام بتنفيذ الجراحة.

الفريق الطبي للعملية

يُذكر أن الفريق الطبي للعملية جاء برئاسة الدكتور محمد عمرو وضم فريق العمل كل من: دكتور أحمد حمدي، دكتور محمد عبدالفتاح، دكتور عمرو شلبي، دكتور أحمد الوكيل، دكتور محمد موسى، دكتور عبدالقادر حمدي، وفريق التخدير - دكتور محمود حسني، دكتورة مي السورطاسى، والدكتورة خديجه حامد، والدكتور أحمد مهدى مدير العمليات وفريق العمل، وفريق الأشعه وفنيين الاشعه وفريق العمل ومس سحر عبدالوارث مديرة هيئة التمريض وفريق العمل "هدى صبحي، سعاد إبراهيم، أحلام محمد، حسن السيد، عماد ناصر قاسم، محمود محمد رشاد، ندى ربيع، ألاء عبدالوهاب، عبدالهادي عبدالرحمن.

وفريق رعاية جراحة القلب والصدر:

“داليا السيد، أمير سعيد، محمد السيد، ندي إمام، عمرو إبراهيم، زياد حمد، أحمد حسن”.

الدكتور أحمد أنور مدير مستشفيات جامعة قناة السويس مستشفيات جامعة قناة السويس تطوير مستشفى جامعة قناة السويس عمليات مستشفى جامعة قناة السويس مستشفى جامعة قناة السويس

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