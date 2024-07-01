الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية"| مستوطنون يشعلون النيران فى أراضى لفلسطينيين بقرية مادما بالضفة الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، عن أن مستوطنين أشعلوا النيران في أراضي الفلسطينيين بقرية مادما جنوب نابلس في الضفة الغربية واعتدوا على ممتلكاتهم.

 

جرائم الاحتلال الصهيوني 

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتهما 23 شهيدًا و91 مصابًا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت الوزارة في بيان لها، ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37900 شهيد، و87060 مصابًا منذ 7 أكتوبر.

القاهرة الإخبارية نبأ عاجل جرائم الاحتلال الصهيونى قناة القاهرة الإخبارية

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