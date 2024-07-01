الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شيخ الأزهر إلى ماليزيا فى جولة لجنوب شرق آسيا

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

غادر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، عصر اليوم الإثنين، القاهرة، متوجهًا إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور؛ حيث يجري جولة جديدة بجنوب شرق آسيا تضم 3 دول هى: ماليزيا، تايلاند، وإندونيسيا، وذلك بناءً على عدد من الدعوات الرسمية التي قدَّمتها الدول الثلاث.

ويلتقي شيخ الأزهر، خلال جولته، مجموعة من كبار المسئولين والقيادات الدينية والثقافية والسياسية، لدعم العلاقات الأزهرية الماليزية، وتعزيز الموقف الإسلامي الموحد فيما يتعلق بمواجهة العدوان على غزة والمطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني.  

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لقاءات شيخ الأزهر في كوالالمبور 

ومن المقرَّر أن يلتقي شيخ الأزهر خلال تواجده في العاصمة كوالالمبور رئيس الوزراء الماليزي، السيد داتؤ سري أنور إبراهيم، وعقد لقاءات تشاورية مع القيادات الدينية والثقافية ومؤسسات المجتمع المدني في ماليزيا؛ لبحث سبل تعزيز دور الأزهر والاستفادة من خبراته الكبيرة، وتعميم خدماته الدعويَّة والتعليميَّة في ماليزيا، والتوسع في إنشاء مراكز أزهرية لتعليم اللغة العربية في ماليزيا.

كما يحرص شيخ الأزهر على الالتقاء بالشباب الماليزي والتحاور معهم حول أبرز القضايا المجتمعيَّة المعاصرة؛ حيث يعقد فضيلته عددًا من اللقاءات مع طلاب العلوم الإسلاميَّة وباحثيها في الجامعات الماليزية.

الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف مجلس حكماء المسلمين العاصمة المصرية العاصمة الماليزية العاصمة الماليزية كوالالمبور

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