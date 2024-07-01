الإثنين 01 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تنسيق 2024.. تعرف على تفاصيل برنامج "هندسة الإلكترونيات التطبيقية" بهندسة حلوان الأهلية

جامعة حلوان الأهلية
جامعة حلوان الأهلية

 

يؤهل برنامج "هندسة الإلكترونيات التطبيقية" بجامعة حلوان الأهلية الطلاب للتعامل مع تكنولوجيا الإلكترونيات الحديثة، والتي أصبحت ثورة الاتصالات والكمبيوتر ونظم التحكم الرقمي من أهم معالمها، حيث يزود برنامج هندسة الإلكترونيات التطبيقية خريجيه بالعلوم والمعارف والخبرات العملية اللازمة، ويؤهلهم لتصميم وبناء نظم إلكترونية ذات تقنيات عالية.

 ويمد البرنامج الدارسين بالخبرات العلمية والعملية التي تؤهلهم للمشاركة في تصميم أجهزة إلكترونية مثل مركبات محكومة عن بعد، طائرات بدون طيار، أقمار صناعية، أجهزة طبية، نظم ملاحة جوية ومائية وأرضية.

ويؤهل البرنامج الطالب لمجموعة من فرص العمل في مجالات:

 

-نظم الاتصالات  الحديثة. 
-نظم التصنيع الأوتوماتيكي. 
-نظم الأتمتة الصناعية.
-نظم الزراعة الذكية. 
-مؤسسات تصنيع الأجهزة الإلكترونية والطبية. 
-المستشفيات والمؤسسات الطبية. 
-وكالة الفضاء المصرية ومراكز الأبحاث.

مميزات البرنامج 

ويقضي الطالب بالبرنامج مدة
٤.٥ سنوات جامعية مقسمة علي  ٩ فصول دراسية بنظام الساعات المعتمدة بواقع ١٤٨ ساعة دراسية. ويمنح البرنامج درجة البكالوريوس في (هندسة الإلكترونيات التطبيقية).

ويقبل البرنامج الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة تخصص علمي رياضة أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، من خريجي هذا العام ٢٠٢٤، والعام الماضي ٢٠٢٣ فقط، وفقا للحد الأدنى الخاص بكل سنة، كما يقبل الطلاب المحولين والوافدين وفقا للقرارات المنظمة في هذا الشأن.

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تنسيق 2024.. تعرف على تفاصيل برنامج "المصانع الرقمية" بهندسة حلوان الأهلية

ويتميز "برنامج المصانع الرقمية" بجامعة حلوان الأهلية بالتوافق مع المبادرات الحديثة على المستويين الوطني والدولي لتطوير وتنفيذ تقنيات الرقمنة في الصناعة، حيث يعمل التصنيع الرقمي على دمج تقنيات علوم البيانات الحديثة والذكاء الاصطناعي بهدف إنشاء مصنع المستقبل. وتتميز المصانع الرقمية بكونها مؤسسة صناعية مترابطة، مما يؤدي إلى تعزيز الإنتاجية والاستدامة وأيضا تحسين الاقتصاد.

ويتصف خريج "برنامج المصانع الرقمية" بالقدرة على تحديد وحل المشكلات الهندسية المعقدة من خلال تطبيق أساسيات الهندسة والعلوم الأساسية والرياضيات، كما يتصف الخريج بالقدرة على الاستفادة من التقنيات المعاصرة وقواعد الممارسة والمعايير وإرشادات الجودة ومتطلبات الصحة والسلامة والقضايا البيئية ومبادئ إدارة المخاطر، والقدرة على التخطيط والإشراف ومتابعة تنفيذ المشاريع الهندسية.

بجامعة حلوان الأهلية هندسة الإلكترونيات الإلكترونيات الحديثة هندسة الالكترونيات التطبيقية الساعات المعتمدة تصنيع الأجهزة الإلكترونية

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