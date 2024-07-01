في ذكرى وفاتها.. قصة زواج الأميرة فوزية من شاه إيران

تحل الثلاثاء، ذكرى وفاة الأميرة فوزية ابنة الملك فؤاد الأول والملكة نازلي صبري وحفيدة الخديوي إسماعيل.

ولدت الأميرة فوزية في الخامس من نوفمبر عام 1921 بقصر رأس التين بمدينة الإسكندرية، وصنفت من أجمل نساء عصرها حيث مدحها السفير البريطاني في مصر آنذاك السير مايلز لامبسون قائلًا: (رأيت فيها أجمل نساء الأرض).

وتعلمت الأميرة فوزية في سويسرا واتقنت اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

زواج الأميرة فوزية من ولي عهد إيران

وقع ولي عهد إيران محمد رضا بهلوى في حب الأميرة فوزية حيث خطفت قلبه منذ النظرة الأولى. وفى بداية الأمر لم يرغب الملك فاروق من زواج أخته من ولي العهد إلا أن على ماهر باشا وهو المستشار السياسي لدى الملك فاروق اقنعه بالموافقة على الزواج لتدعيم صفوف مصر وتحسين وضعها في مواجهتها مع بريطانيا.

بالفعل، تزوجت الأميرة فوزية من ولي عهد إيران محمد رضا بهلوي في 16 مارس عام 1939 وكانت الأميرة حينها تبلغ من العمر 18 عام. وتم عقد القران في حفل تاريخي حيث أقيمت المراسم في قصر عابدين، وغادر بعد ذلك العروسين إلى إيران حيث تكرر حفل الزواج مرة أخرى في طهران وزينت الشوارع بالأعلام والأقواس.

بعد عامين من الزواج، تولى محمد رضا بهلوي الحكم بدلًا من أبيه وأصبح شاه إيران وأصبحت الأميرة فوزية إمبراطورة إيران وقدمت العديد من الإسهامات والأعمال الخيرية بها.

وانجبت الـميرة فوزية من زوجها بنتهما الأميرة شاهيناز بهلوي التي ولدت في 27 أكتوبر عام 1940.

فشل الزواج

لم تكن الأميرة فوزية سعيدة بالحياة في إيران، وكانت تواجه بعض المشكلات الأسرية مع شقيقات ووالدة زوجها وسرعان ما دفعت هذه الخلافات الأميرة فوزية إلى الرجوع إلى مصر حيث استقبلها شقيقها الملك فاروق وعقد جلسة مطولة معها في قصر أنطونيادس بالإسكندرية وبعد ذلك قررا الطلاق الذي تم في عام 1945 بعد محاولات مستميتة من شاه إيران لعودة الأميرة فوزية إليه إلا أنها رفضت وأصرت على الطلاق.

وبسبب وقوع الطلاق، حدثت أزمة بين مصر وإيران إلا أن الملك فاروق لم يهتم بالأمر وكان يضع نصب عينيه اختيار شقيقته وراحتها بعدما أيقن أن سعادتها في البعد عن زوجها والطلاق منه.

تزوجت الأميرة فوزية للمرة الثانية من العقيد اسماعيل شيرين التي تحدثت عنه قائلة أنها أكثر سعادة بهذه الزيجة لأنها تزوجت هذه المرة عن حب.

وأنجبت الأميرة فوزية من زوجها نجلتها الثانية نادية إسماعيل شيرين عام 1950 وحسين إسماعيل شيرين عام 1955.

وفاة الأميرة فوزية

وتوفيت الأميرة فوزية في قصرها بسموحة في محافظة الإسكندرية يوم 2 يوليو عام 2013 عن عمر يناهز 91 عام،. وأقيمت مراسم الجنازة في مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة وتم دفنها بالقاهرة بمدفن (آل إسماعيل شيرين) بناء على رغبتها.