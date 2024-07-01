الإثنين 01 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

16 ألف فرصة عمل.. بدء تنفيذ مشروع المنطقة الحرفية بالترامسة فى قنا

محافظ قنا
محافظ قنا

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، عن بدء العمل بمشروع إنشاء المنطقة الحرفية بالترامسة ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على مساحة 20 فدانًا، ويوفر المشروع 16 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بحجم استثمارات 412 مليون جنيه، يستفيد منها 1.8 مليون نسمة، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ قنا؛ لمناقشة بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع. 

وأضاف الداودي، أن المشروع يضم مرحلتين، الأولى منطقة للورش وتضم 456 ورشة (96 ورشة نجارة - 96 ورشة بلاط – 132 ورشة إصلاح سيارات - 132 ورشة إصلاح معدات زراعية)، والمرحلة الثانية تضم منطقة للخدمات وتشمل "مسجد، نقطة اسعاف، وحدة إطفاء، نقطة شرطة، كافتريا، مباني إدارية، غرف أمن"، كما يضم المشروع تنفيذ عدد من المحال التجارية للتسهيل على أصحاب الورش والمترددين.

من جهته، شدد محافظ قنا، على الشركة المُنفذة ضرورة الالتزام بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على سلامة العاملين، مع وضع جدول زمني مُحدد لتنفيذ مراحل المشروع، مشيرًا إلى أن المحافظة لديها خطة طموحة نحو التوسع في إقامة المناطق الحرفية ضمن خطة الدولة التي تسعى إلى تعزيز التنمية المحلية المستدامة، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، حيث تم افتتاح المجمع الصناعى الحرفي بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت خلال شهر أغسطس الماضي، فضلًا عن تخصيص 15 فدانًا لإقامة منطقة حرفية بقرية أبومناع شرق التابعة لمركز دشنا.

وتم الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى المبدئية للمنطقة، وتخصيص مساحة 42 فدانًا بالظهير الصحراوي بمركز نقادة؛ لإقامة منطقة حرفية للحرف اليدوية والصناعات الصغيرة، وكذلك إقامة منطقة حرفية أخرى بمركز فرشوط.

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